Tipos de cubrebocas que no permitirá la SEP en este regreso a clases

En este regreso a clases la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitará a las y los alumnos portar el cubrebocas dentro del salón de clases, al igual que durante el trayecto rumbo a la escuela.

Dependiendo de las medidas establecidas en cada uno de los estados, es recomendable que el uso de cubrebocas sea utilizado durante clases, al ser un espacio cerrado que albergará a más de 30 niños y niñas en un salón de clases.

Es importante que el alumno o alumna tenga un cubrebocas de respuesto entre sus pertenencias, así lo dicta el documento “Acciones preventivas y de protección sobre el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias a ser aplicadas en los planteles escolares del Sistema Educativo Nacional”.

Acciones que destacan el cuidado de mantener las manos limpias, cumplir con el esquema de vacunación completo del personal educativo y de las y los alumnos a partir de los cinco años de edad.

Mantener los espacios ventilados y en caso de contar con un caso sospechoso de Covid-19, realizar una detección oportuna para evitar una propagación innecesaria y mantenerse alerta de contagios dentro del aula.

Los cubrebocas con válvulas dde respiración o ventilación, así como los N95 no están permitidos, ya que el material puede permitir que las saliva salga y contagie a otras personas en caso de tener Covid-19.

No se recomienda el uso de caretas faciales o lentes protectores, ya que no son eficaces y los cubrebocas N95 únicamente se permiten al personal de salud de la institución, no son aptos para los menores de edad.

