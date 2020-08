Tips para no contagiarte de coronavirus al ir al supermecado

México.- "Con menos gente en las calles nos aseguramos de disminuir los contagios." Hemos tenido acceso a un sinfín de recomendaciones, de tips y prácticas poco convencionales que aseguran esquivar el COVID-19. Aunque lo único que nos da certeza y seguridad es quedarnos en casa, eso es definitivo.

Sin embargo, después de algunos días de aislamiento no hay despensa que alcance o imaginación suficiente para cocinar nuevos platillos para ti y tu familia y, a pesar de que hayas hecho una lista perfecta para ir al súper o al mercado, llegará el momento inevitable de salir nuevamente.

Por eso te compartimos los mejores consejos para que ir de compras en estos tiempos no sea una pesadilla:

Elige a un miembro de la familia para hacer las compras

Solo él o ella podrá salir de la casa, nadie más.

El Héroe de las Compras deberá preparar, junto con todas las personas que conviven en una casa o departamento, una lista de los artículos necesarios para al menos dos semanas; esto dependerá de su presupuesto, si tienen la posibilidad de adquirir lo que se va a consumir en un mes, mejor, así espaciarán las salidas. Si vas a salir a comprar para ti solo, asegúrate de que puedas ayudar a tu comunidad ya sea haciendo las compras por alguien más o consumiendo lo que se produce en ella.

Prepárate adecuadamente para salir

No, no estás exagerando, usar cubrebocas es necesario. Antes de salir de casa, cubre nariz y boca con un pañuelo, bufanda o si tienes acceso a un cubrebocas es la mejor opción, recoge tu cabello o utiliza una gorra, y no olvides usar ropa que sea fácil de lavar o de “una puesta”, es decir, prendas que se puedan lavar en casa y se sequen rápido.

Lava bien tus manos con agua y jabón y mientras llegas a la tienda, no toques nada que no sea necesario y lo más importante ¡no te toques la cara! Evita el uso de efectivo. Cuando realices un pago con tarjeta, asegúrate de ser solo tú quien manipule el plástico y no uses cartera o bolso, no es necesario y solo tendrás más cosas contaminadas. Y lo más importante, mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas dentro de la tienda.

No olvides la sana distancia entre personas.

Todo lo que estuvo afuera, se queda afuera

Arma tu zona de desinfección, puede ser una mesa o superficie, de preferencia que esté cerca de la entrada de la casa y debes designar a otra persona que sea quien reciba los productos con las manos perfectamente limpias. En esta zona vamos a depositar todos los productos que compramos sin empaque, por ejemplo, si compraste una pasta de dientes retira la caja.

Que la persona que recibe sea la única que toque el tubo de pasta y tú, Héroe de las Compras, manipula los empaques contaminados y déjalos fuera de casa. Haz esto con todos los productos. Te recomendamos darte un baño, pero si no te es posible, lava tus manos y rostro con abundante agua y jabón.

¡Quédate En Casa!

Si tienes acceso a Internet y la posibilidad de hacer compras en línea, aprovecha las ventajas que la tecnología nos da. No olvides recompensar a las personas que nos llevan las compras a casa, ellos arriesgan su salud afuera para poder tener un ingreso monetario a su hogar mientras tú te cuidas adentro.

Todos podemos hacer algo para mitigar y contener la expansión de las enfermedades. Lo primero siempre es entender qué son, cómo se transmiten y cómo afectan. En este caso, se trata del coronavirus SARS-COV2. Apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se ha extendido por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.

Si perteneces a alguno de los grupos de mayor riesgo para complicarse, como las personas de 60 años y más, personas que viven con enfermedades como hipertensión o diabetes, las mujeres embarazadas, menores de cinco años y personas que viven con cáncer o VIH, DEBES ACUDIR A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA.

