"Toda actividad y la circulación están reactivadas y bajo control": reporta Gobernador de Guanajuato tras jornada violenta

León, Guanajuato.- El estado de Guanajuato ha retomado sus actividades cotidianas y la circulación en sus vías carreteras, informó la mañana de hoy el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Esto se da a raíz de una intensa jornada violenta que vivió la noche de este martes y primeras horas de hoy miércoles en los municipios de Irapuato, Celaya, Guanajuato (capital) Salamanca y Silao, en donde fueron incendiados al menos 20 comercios del Oxxo y vehículos particulares y de empresas.

Durante la publicación de la presente nota, el mandatario panista informó que se encontraba en una reunión con las autoridades de seguridad de los municipios afectados, estatales y federales con la finalidad de hacer un recuento de los daños y analizar las medidas que se tomarán en las próximas horas para resguardar a la población.

"Quiero compartirles que me encuentro en atención permanente a los incendios provocados en distintos puntos del estado y he girado instrucciones a las instituciones de reforzar la seguridad y operativos en coordinación permanente con los municipios, al momento no hay lesionados", posteó a las 9:21 horas Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en sus redes sociales.

Cabe mencionar que a pesar de que el gobernador de Guanajuato señaló que todas las actividades habían vuelto a la normalidad, la Universidad de Guanajuato no ha señalado que hoy se vayan a retomar las actividades, pues a las 3:01 horas de hoy emitieron un comunicado en sus redes sociales en donde daban a conocer la suspensión de labores durante el día de hoy a raíz de los hechos violentos registrados anoche en diversos municipios del estado.

"Derivado del monitoreo permanente que realiza la Unidad de Prevención y Seguridad Universitaria de Nuestra Casa de Estudios, y acorde a la postura institucional de priorizar la seguridad de nuestra comunidad, se ha determinado la suspensión de actividades universitarias presenciales por el día de hoy, dadas las condiciones que prevalecen en diversos municipios del estado", posteó la casa de estudios.

AUTORIDADES CONFIRMAN 5 DETENIDOS EN JALISCO

Respecto al saldo de la refriega registrada anoche en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, hecho que derivó en una serie de atentados en Jalisco y Guanajuato, fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en La Mañanera de hoy confirmó la detención de importantes líderes criminales en los dos estados, sin embargo no reveló detalles.

Jalisco amanece con más incendios, balacera y aseguramientos de autos con explosivos

Fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien la mañana de hoy también emitió un reporte preliminar tras sostener una reunión con las autoridades municipales, estatales y federales encargadas de preservar la seguridad.

El saldo en Jalisco es el siguiente:

7 vehículos quemados en Ixtlahuacán del Río (además de los 6 quemados en la Zona Metropolitana de Guadalajara)

5 detenidos (no se han reveladon nombre, pero extraoficialmente se ha dicho que estaría Ricardo Ruiz Velazco "El Doble R" o "El Tripa", quien además de ser un fuerte operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sería un presunto hijastro de Nemesio Oceguera Cervantes.

1 delincuente abatido (en redes sociales circula el apodo de "El Primito")

9 vehículos asegurados (entre ellos uno con blindaje artesanal)

31 armas de fuego aseguradas (4 ametralladoreas, una arma corta y explosivos)