¡Toda una guerrera! Francisca de 91 años luchó contra el Covid-19 y lo venció en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Bien dicen que cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas, este fue el caso de Francisca Hernández, de 91 años de edad, una mujer mayor que luchó contra el covid durante 15 días internada en el Issste de la ciudad de Reynosa y finalmente venció la enfermedad que ha cobrado vida de miles de personas en todo el mundo.

La guerrera de la tercera edad, estuvo internada en el Hospital Baudelio Villanueva del Issste, en Reynosa, debido a que su saturación de oxígeno era menor de 80, presentaba gripe y dificultad para respirar, los cuales son síntomas del covid.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Después de pasar por esos días díficiles, Francisca volvió a sonreír y lo primero que hizo al salir por la puerta de urgencias fue extender su brazo para bendecir a médicos y enfermeras que estuvieron al pendiente de su estado de salud.

Francisca salió del hospital en una silla de ruedas y comenzó a contar como el coronavirus afectó su salud al grado de tener dificultades de respirar.

"No tenía calentura ni dolor de cabeza, era como gripe que no me dejaba respirar, por eso me trajeron al hospital. Me dieron medicinas, inyecciones, me cuidaron muy bien y pues ya pude salir. Estoy contenta, me siento muy bien", dijo Francisca mientras la subían a la ambulancia para llevar a su casa que tanto extrañaba.

El médico encargado del área de covid en el hospital del Issste de Reynosa, Armando Covarrubias, aseguró que el trabajo ha sido arduo, pero han aprendido a tratar al coronavirus y además lo ciudadanos están acudiendo a recibir atención al primer síntoma que presentan.

No sé si ya aprendimos a tratar la enfermedad, estamos recibiendo pacientes menos graves, ya que al primer síntoma acuden al hospital y eso ayuda, dijo el médico Covarrubias.

Afortunadamente en el caso de la señora Francisca no fue necesario intubarla, pues con el medicamento que se le aplicó su salud mejoró.

Así que gracias a la atención de los médicos y enfermeras en el hospital Francisca de 91 años, volvióa a ver a su hija, pudo sentir el aire fresco y los rayos del sol en su rostro.