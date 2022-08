Todo sobre Fer, la niña que fue a trabajar a casa de un taquero en Quintana Roo y NO VOLVIÓ

Isla Mujeres.- El pasado 21 de julio Fernanda Canul Blanco, de 12 años, salió de su hogar para ir a trabajar a la casa de un vecino de oficio taquero en Isla Mujeres, Quintana Roo, sin embargo nunca volvió con su familia.

Su madre aseguró en entrevista para Animal Político que inicialmente no querían dejarla trabajar, sin embargo, tanto ello como su madre se lo permitieron al creer que era un buen momento para que conociera el valor del dinero.

"Ella estaba estudiando y solo por las vacaciones fue que nos pidió permiso para trabajar a su papá y a mi. Primero no queríamos, pero nos dijo que quería saber cómo se gana el dinero, porque desde hace tiempo quería que le compráramos un teléfono", dijo la mujer.

Al notar que la niña no regresaba a su vivienda fueron a preguntar por ella a la casa donde laboraba lavando los platos, pero recibieron respuesta negativa. Nadie sabía sobre ella.

Dos días después sus sospechas aumentaron al darse cuenta que Marcos Antonio Cauich Adrián, uno de los principales sospechosos, abandonó el lugar con todo y sus pertenencias.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien aporte información fidedigna que contribuya a la localización del sujeto, quien según la versión difundida públicamente en la entidad sureña sería responsable de la desaparición de Fernanda.

La cantidad ofrecida por la FGE tiene una explicación, los padres de la infante acudieron a protestar a uno de los eventos que realizó en el estado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de no ser así, sería un caso de tantos más en México.

Ayuda a localizar a Fernanda

La ficha de búsqueda de Alerta Amber indica que Fernanda Canul Blanco, portaba short rojo y chanclas azules con estrellas al momento de desaparecer en la Zona Continental de Isla Mujeres. Mide 1.40 cm, es de tez morena clara, complexión delgada, tiene cabello negro y lacio.

La madre de la menor dijo, según La Silla Rota, que la ha pasado mal desde los primeros instantes de la desaparición y pidió a la sociedad aportar datos para encontrarla lo más pronto posible.

"Muy doloroso cuando me dijo mi hija que no estaba donde ella trabajaba, me sentí agobiada, triste, llorando, pero como dice una madre, tiene que sacar fuerza de voluntad para poder salir a buscar y caminar", dijo la mujer entre lágrimas.