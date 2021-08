¡Todos Somos Elsa! Miles apoyan a diputada Elsa Méndez ante audiencia por supuesta discriminación LGBT

México.- Miles de usuarios mostraron su apoyo a la diputada local de Querétaro, Elsa Méndez ante su próxima audiencia luego de ser acusada de supuesta discriminación hacia la comunidad LGBT por sus planteamientos en la ideología de género en la entidad.

A través de Twitter los usuarios hicieron tendencia el hashtag #TodosSomosElsa mostrando su respaldo a la diputada independiente que se ha caracterizado por su discurso conservador al ser pro-vida y estar en contra la ideología de género.

Los usuarios destacaron estar de acuerdo con el discurso de la diputa independiente Elsa Méndez, asegurando que los cargos presentados en su contra representan un atentado a la libertad de expresión en México.

“Los que pensamos en base a la ciencia y la objetividad no estamos de acuerdo con que se pretenda sancionar nuestra libertad de pensar, expresar y disentir. #TodosSomosElsa”, escribió un usuario en Twitter mostrando su apoyo a Méndez.

¿De qué se acusa a Elsa Méndez?

En meses anteriores, en la misma red sociales, se acusó a la diputada Elsa Méndez de promover un discurso homofóbico con diferentes publicaciones que hizo, incitando al odio contra la comunidad LGBTQ+.

Publicaciones de su tipo fueron difundidas en el perfil Elsa Méndez, a tal grado que en febrero de 2021 Twitter decidió suspender su cuenta. El 31 de enero de ese año la legisladora publicó un tuit asegurando que “la homofobia no existe” y que es “el enemigo imaginario que [las personas LGBT+] se tuvieron que inventar para poder hacerse las víctimas eternas”.

Sin embargo las acusaciones no se hicieron formales hasta que Luis Felipe Zamudio, director del Centro de Orientación e Información de VIH/sida (Coivihs), es quien presentó la denuncia por discriminación contra Elsa Méndez. El activista contó a Rotativo que la diputada utilizó su cargo y las instituciones públicas para levantar 2 carpetas de investigación en su contra por violencia política de género.

Las acusaciones de Méndez contra Zamudio no procedieron debido a que no había delito que perseguir. No obstante, para el activista lo anterior fue una forma de hostigarlo y amedrentarlo.

El 11 de agosto de 2021 finalmente se llevó a cabo la audiencia inicial del caso contra Elsa Méndez. El juez decidió no vincularla a proceso, por lo que la diputada se jactó de haber sido absuelta.

No obstante, la diputada en realidad no fue absuelta. El juez no cerró la carpeta la investigación. Eso significa que se seguirá investigando para intentar recaudar pruebas contra Méndez.

“No es que se haya terminado la investigación, sino al contrario. Se va a hacer más minuciosa y se van a dar los elementos que necesita el juez”, declaró Luis Felipe Zamudio a la salida de la audiencia el 11 de agosto de 2021, cuando la diputada finalmente se presentó.

Ahora deberá presentarse nuevamente ante un juez en una segunda audiencia para determinar el avance de las investigaciones, donde, de resultar culpable podía pasar hasta 6 años en prisión por delitos relacionados a discriminación.