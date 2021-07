“Tomé a mi hijita y huimos”, recuerda Marisela en el Día Naranja desde un refugio en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Tener una nueva vida, donde no tenga miedo y pueda vivir en paz es lo que más deseo, dice Marisela, una joven madre que durante ocho años vivió una constante violencia de género.

Desde que se conocieron Marisela y su pareja él siempre le demostró celos y faltas de respeto, las cuales para ella eran comunes en su relación, pero en abril de 2020, cuando todo el país se encontraba en aislamiento, la violencia se incrementó hacia ella: lo que antes era un grito se convirtió en un empujón hasta llegar a la agresión física y sexual.

“Logré llegar a tiempo para que me ayudaran, yo me pude salir de mi casa, tomé a mi hija y salimos huyendo, cuando lo recuerdo se me hace injusto porque era mi casa, pero entiendo que en ese momento lo más importante era mi vida”, recuerda.

Su relato es común en las historias de miles de mujeres en todo el país que viven con violencia de género todos los días, fenómeno que a consecuencia de la pandemia por Covid-19 se incrementó.

En el marco del Día Naranja: día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), reconoce un incremento de hasta 55 por ciento en todas las formas de violencia de género en el estado de Michoacán.

“La violencia no respeta edad, estrato social o nivel educativo, a mí me tocó vivirla porque la normalicé, no supe reconocerla a tiempo”, recuerda Marisela, quien desde hace dos meses se encuentra bajo el resguardo de la dependencia estatal junto a su hija.

Las mujeres que estén en una situación de emergencia por violencia de género pueden llamar al 911, para asesoría o atención pueden hacerlo al teléfono 443 582 2082, al correo electrónico atencionseimujer@gmail.com que funcionan las 24 horas los siete días de la semana.

También pueden ir de manera personal a las oficinas de la Seimujer ubicadas en Avenida Acueducto 1106, en la colonia Chapultepec Norte, o al interior del Estado a las oficinas de las Instancias Municipales de la Mujer.

