Torreón no cancelará partido Santos-Atlas pese a registrarse cuarto caso de coronavirus

Torreón, Coahuila.- Torreón despertó ayer con la noticia de que era el epicentro del cuarto caso nacional del coronavirus, pero, al paso de las horas, la comunidad lagunera mantuvo su normalidad y sus eventos masivos.

Hasta anoche, Torreón mantenía para hoy la edición 32 del Maratón Lala, uno de más importantes del país y que se corre con más de 5 mil participantes, y el partido de futbol entre el Santos y el Atlas.

La noche del sábado fue como cualquier otra, los bares y restaurantes del Bulevar Independencia, en la Zona Fresno; los del Distrito Colón y del Paseo Morelos lucían activos y llenos.

Por la mañana, el Gobernador Miguel Riquelme anunció que la Secretaría de Salud federal confirmó un caso de coronavirus en la ciudad, que se trata de una joven de 20 años, y se suma a los detectados en Ciudad de México y Culiacán.

Al igual que los otros casos, pero sin relación directa con ellos, la mujer regresó de Italia, donde hay un brote de la enfermedad.

La joven pasó por España y la Ciudad de México antes de llegar vía aérea a Torreón.

Riquelme añadió que el caso fue atendido en un hospital privado, pero al corroborarse que se trata del covid-19, la mujer fue llevada a atender en su domicilio, donde ella y su familia están al cuidado de las autoridades.

A su vez, el Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, pidió a la población reforzar medidas de higiene y, de ser posible, evitar aglomeraciones.

"Todo sigue normal", dijo Bernal. "Se recomienda no saludar de mano. No saludar de beso. Si no tienen que acudir a lugares concurridos, no vayan".

Sin embargo, los eventos deportivos de este domingo se mantienen, añadió el funcionario.

Sin ningún problema con el maratón, ni con el juego de Santos, aclaró.

"No hay ningún problema", reiteró. "No tienen por qué suspenderse. No hay ningún peligro".

Los hoteles de Torreón reportaban la asistencia de miles de corredores de todo México y también de otros países.

Sobre la Calle Juárez, ruta del Maratón Lala, se hacían anoche los preparativos, especialmente en el Bosque Venustiano Carranza, donde será la meta del principal evento atlético de la Comarca Lagunera.

No hay que generar pánico, ni alarmarse, dijo Fernando Sánchez, un maratonista originario de Nuevo León.

Aunque hace unas semanas se anunciaron filtros médicos en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, de Torreón, por la tarde de ayer no existía filtro alguno.

Al preguntar sobre revisiones médicas o personal de la Secretaría de Salud, se informó que no existía tal filtro en la terminal aérea, donde solo algunas personas usaban cubreboca.