Trágico inicio de Navidad para una familia: padre muere cuando regresaba a su casa en Yucatán

Yucatán.- Una familia pasará una trágica Navidad, ya que durante la noche del miércoles 23 de diciembre un padre murió en un accidente en Tecoh cuando regresaba a su casa después de realizar las compras navideñas.

El hombre que fue identificado como José Luis "G", de 36 años de edad y quien era regidor de panteones, murió en un trágico accidente cuando viajaba en su motocicleta antes de llegar a Tecoh, justo después de realizar las compras navideñas.

José Luis se dirigía a su casa después de finalizar su jornada laboral en la maquiladora de Lee Company de Acanceh y pasar la Navidad con su familia.

Sin embargo, antes de emprender su viaje hacia su casa para pasar la Navidad, realizó compras navideñas, ya que junto a su cuerpo estaba una casita de nacimiento y piñatas para su familia.

El accidente se registró a dos kilómetros antes de llegar a Tecoh, en la carretera Mérida-Chetumal, donde el regidor perdió el control de la moto y derrapó varios metros.

El lugar fue acordonado en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo.

Felipe May y familia, así como el H. Ayuntamiento de Tecoh 2018-2021, se une al sensible y lamentable fallecimiento que embarga la familia del ciudadano regidor José Luis G. C., descanse en paz