Transmitían en vivo los locutores cuando fueron ejecutados en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Los cuatro locutores que fueron asesinados a balazos ayer jueves se encontraban transmitiendo en vivo en el exterior de un negocio de pizzas ubicado en una plaza comercial, ubicada en la avenida Ejército Nacional Rancho Mesteñas, de la colonia Pradera Dorada, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lamentablemente los comunicadores fueron blanco de hombres armados que causaban terror por las calles de la ciudad fronteriza, eran trabajadores de la emisora Switch 105.9; sus cuerpos quedaron en el estacionamiento del lugar.

Desafortunadamente los locutores transmitían en vivo durante la jornada violenta en la que quemaron una seria de tiendas de conveniencia, riña en el penal, enfrentamientos y hasta hallazgo de restos humanos.

Los locutores fueron identificados como Alan Gonzalez, Lino Flores, Armando Guerrero y Alejandro Arriaga, mismos que fueron despedidos a través de redes sociales por familiares y amigos.

"Con impotencia y tristeza, mi amigo de tantos años, a quien pude ver y presumir que me "pichó los tacos"... Con quien viví aventuras, a quien le lograba sacar una carcajada, una persona amigo de todos, quién no le hacía daño a nadie, que hoy salió a trabajar, cómo decirle a la familia y a todos los que te queremos, que ya no estarás", fue uno de los comentarios.

Ante la ola de violencia en Ciudad Juárez la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván escribió sus condolencias en Facebook.

"Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas en este evento tan atroz contra Ciudad Juárez. Condeno los hechos violentos que ocurrieron la tarde de hoy y reitero mi compromiso de trabajar al máximo de mis fuerzas y capacidades, para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

De manera inmediata, ordené que se desplegaran operativos en la ciudad. Toda la fuerza del estado, junto a las autoridades federales y municipales, están enfocados en restablecer el orden y la paz. Los juarenses no están solos".