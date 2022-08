Transporte urbano espera vuelta a clases

Sin duda, los estudiantes son la joya de la corona para el transporte urbano, ya que cuando tienen clases es cuando la demanda se les incrementa hasta un 100 por ciento; es por ello que el gremio ya espera el 29 de agosto para que vuelvan a las aulas, aunque en algunas universidades lo harán desde una semana antes. De momento, el aforo de pasaje anda como un 50 por ciento, por ende, usan menos camiones en las rutas; pero con la vuelta a la escuela se tendrá que volver a incrementar, ya que es la única forma de prestar bien el servicio. Aunque el aumento en la tarifa de pasaje no tiene efecto con la comunidad estudiantil, pues ellos seguirán pagando 3.50 pesos con su tarjeta de descuento, a pesar de ello el volumen que representan es un tanque de oxígeno puro para los concesionarios, así que ya cuentan los días para que se llegue el 29 de agosto.

Tal parece que en el Ayuntamiento de Sinaloa se tomaron muy en serio el tema de las vacaciones, pues el inmueble luce desolado, ni guardias dejaron, solo las secretarias se observan en las oficinas y, lógicamente, ellas no pueden sacar de un apuro a los ciudadanos que van en busca de realizar algún trámite y se topan con esa triste realidad. Lo ideal es que las famosas guardias para eso se asignan, para que la atención no merme en esos días de asueto para los titulares de las diferentes Direcciones, pues en ocasiones es de vital importancia para algunos ciudadanos ir a sacar algún documento, pero resulta que se quedan con palmo de narices al ver que los servidores públicos no se tomaron la molestia de prevenir eso. Fallas que no deben ocurrir nunca, ya que la población siempre debe ser atendida en un Palacio Municipal.

Desde la administración pasada se habló de un programa para rehabilitar la señalización y las nomenclaturas de la ciudad, y la verdad es que son contadas las calles en las que se puede leer su nombre, y ni qué decir de los señalamientos en colonias y fraccionamientos, en donde hasta sostenidos por alambre están. Las nomenclaturas, además de dar una buena imagen a la ciudad, son de gran utilidad no solo para los visitantes, sino para los mismos guasavenses, y algo debería de hacerse por mejorarla; y en cuanto a los señalamientos viales, se sabe que la autoridad competente está trabajando, pero al parecer se le está dando prioridad a comunidades en donde habitualmente suele haber menos tránsito que en la ciudad.

Se pronostican fuertes lluvias para la zona norte del estado, de hasta 200 milímetros, y aunque en Guasave las autoridades municipales aseguran que se está listo para afrontar la contingencia, los ciudadanos temen que puedan sufrir afectaciones como las registradas en las últimas. Lo cierto es que obviamente es responsabilidad del gobierno garantizar el bienestar de los guasavenses, pero también la sociedad debe de hacer lo propio, como no tirar basura en la calle, para ayudar a que en caso de lluvias copiosas no se registren inundaciones. En ese tema, como que al municipio le falta mucho.