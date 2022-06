Tras desplome de puente colgante, que dejó 18 lesionados, cesan a funcionarios de Cuernavaca

El gobierno de Cuernavaca determinó separar del cargo a funcionarios públicos que pudieran estar relacionados de manera directa con el desplome de un puente colgante en el Paseo Ribereño, que dejó 18 personas lesionadas, informó el alcalde José Luis Urióstegui.



Se trata de la coordinadora de Protección Civil, Paola Hernández Vargas; el director de Infraestructura Urbana, Raymundo Nova Castro, y la jefa de departamento de Barrancas y Áreas Protegidas, Dennia Brito González.



"Este gobierno ha determinado que es necesaria la separación de los servidores públicos por cuestiones que pudieran considerarse como generadoras de responsabilidad y que en su caso, tanto la contraloría como la Fiscalía Anticorrupción deberán determinar, nosotros no somos juzgadores", explicó en conferencia el edil en compañía del Cabildo.



Además, el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Público, Pablo Aguilar, decidió separarse voluntariamente del cargo, al argumentar que así las investigaciones podrían llevarse a cabo de manera permanente.



"Como ambas personas pertenecen a mi área (Raymundo y Dennia) y con el fin de llevar a cabo con transparencia las investigaciones, pedí que me permitiera también separarme del cargo temporalmente en lo que se investiga el cargo, asumiendo, si así es, que tenga responsabilidad en el hecho", dijo Aguilar, quien sufrió fractura de brazo tras la caída.



Por su parte, el alcalde confirmó que además de a Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría municipal abrió la carpeta 54/2022 para realizar una investigación exhaustiva y poder sancionar a todas las personas que resulten responsables.



Negó que durante su administración se hayan asignado contratos a empresas para la realización de trabajos, únicamente indico que hizo cada una de las personas separadas del cargo.



Nova Castro y Brito González, se explicó, fueron quienes atendieron las recomendaciones de Protección Civil, las cuales no fueron revisadas nuevamente por Hernández Vargas para determinar que eran insuficientes.



El accidente del pasado martes se registró en el puente colgante de atracción del Paseo Ribereño, donde al menos 18 personas resultaron lesionadas, de las cuales tres de ellas siguen hospitalizadas.

Investigación abierta

El jueves, el presidente municipal de Cuernavaca advirtió que cualquier negligencia e imprudencia que estén relacionadas al acontecimiento registrado el día martes, al colapsarse el puente colgante del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz, tendrá que sancionarse sin que la administración influya a favor de alguien.

Aseveró que, independientemente de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Municipal está haciendo la investigación correspondiente para determinar la existencia de responsabilidades.

Urióstegui mencionó que tanto los servidores públicos del municipio como él mismo, si así lo determina la Fiscalía Anticorrupción, están dispuestos y atentos a comparecer.

Te recomendamos leer:

“Las decisiones que corresponden al ministerio público será éste quien las determine sin que nosotros influyamos en favor de alguien”, comentó Urióstegui Salgado.

Sobre los funcionarios hospitalizados, el presidente municipal aseguró que están evolucionando de forma positiva.

En cuanto a la regidora Patricia Torres Rosales, refirió que, si bien se mantiene en observación, no está en terapia intensiva y rechazó que se encuentre en una situación de gravedad.

Anundó que la funcioanria recibe una atención permanente por parte de los especialistas en salud en cuanto a la intervención quirúrgica que tuvo por la fractura de pie.

El alcalde ratificó que el Parque Porfirio Díaz y el Paseo Ribereño se mantendrán cerrados bajo custodia de la Fiscalía Anticorrupción, en tanto se realizan las investigaciones sobre los hechos ocurridos.

Adelantó que en su momento se fectuará un estudio técnico integral, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública, en colaboración con el Colegio de Ingenieros u algún otro colegio de profesionistas, para determinar si es posible abrirlos al público en fechas próximas o definitivamente deben cerrarse en su totalidad.