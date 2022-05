Tras propuesta de Alfonso Durazo, Sedena analizará regalar armas aseguradas en Sonora a policías locales

Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo propuso que las armas nuevas que fueron aseguradas en Navojoa a principios de marzo del 2022, sean contempladas para que la Sedena se las regale a los policías municipales. Ante la petición, Luis Cresencio Sandoval dijo que analizarán que armas pueden aplicar a esta propuesta.

En la conferencia Mañanera del 20 de mayo del 2022, el gobernador de Sonora y ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo propuso al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional que las armas aseguradas en Navojoa sean donadas a los policías locales.

Cabe señalar que a principios del mes de marzo del 2022 la Sedena informó que se realizó un decomiso histórico en Navojoa, Sonora, pues lograron asegurar 128 armas largas, de las cuales se presume que algunas eran nuevas, sin utilizar.

Estas armas y más armamento presuntamente habían sido adquiridas por la organización criminal Los Salazar, una célula criminal presuntamente relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Dos meses después, Alfonso Durazo reveló en público y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador su intención de pedir las armas aseguradas, que estuvieran nuevas, a la Sedena con el fin de armar a los policías locales.

“Estábamos planteando en la mesa estatal de seguridad, presidente que en virtud de ese carácter, de ser armas nuevas, que no han sido utilizadas, que no tienen historia, pudieran previo proceso con la Secretaría de la Defensa Nacional, destinarse a algunos cuerpos municipales”, declaró el gobernador de Sonora sobre las armas aseguradas en Navojoa.

Posteriormente reconoció que las leyes estipulan que las armas aseguradas deben ser destruidas, justo después de que terminan su proceso judicial ante el ministerio público correspondiente.

Por lo que va a proponer que se realicen cambios normativos para que las armas aseguradas, bajo ciertas condiciones, puedan ser donadas a las policías municipales.

Queremos fabricar armas para los policías: Sedena

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que analizarán detalladamente cada arma asegurada, con el fin de saber si podrían ser donadas a las policías municipales de Sonora, tal y como lo solicitó el gobernador Durazo.

“Se podría revisar cada una para averiguar si podrían ser utilizadas en corporaciones policíacas actualmente si las destruimos, se hace el aseguramiento, se ponen a disposición de la autoridad correspondiente, si no están vinculadas, con algún delito de otra naturaleza, algún homicidio, pues se pasan a la Secretaría para su destrucción, cuando están vinculadas a un homicidio pues esas tienen que quedar bajo resguardo, tenemos una cantidad importante a la fecha, resguardadas a disposición de los ministerios públicos”, explicó Luis Cresencio Sandoval.

Tras ello, el titular del Ejército Mexicano informó que si culmina a tiempo la construcción de las instalaciones en Puebla de la Sedena, se podrían comenzar a fabricar armas para las policías municipales.

Precisó que en México, la Sedena fábrica sus propias armas, mientras que las corporaciones policíacas deben realizar la compra de estas con empresas extranjeras, lo que a veces puede tomar hasta un año por el trámite burocrático.

Te recomendamos leer:

No obstante, las instalaciones en Puebla podrían permitir que la Sedena no solo fabrique sus armas, si no también las armas que requieran las corporaciones policíacas en México, lo que aceleraría la adquisición de estas y el control sobre el armamento disponible.