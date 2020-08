Tras registrar la semana más letal, Michoacán regresa a semáforo naranja

Michoacán. - En un mensaje enviado a la comunidan, el Gobernador de Michoacán, señaló que la semana que terminó había sido la más letal para el estado, en donde se registraron en promedio 17 muertes al día, por lo que el mandatario hizo un llamado a la población a acatar las medidas preventivas, asimismo, solicitó a los funcionarios a acatar las medidas.Además de que el estado pasará a color naranja del semáforo del Covid-19.

El mandatario estatal, señaló que es vital que las medidas preventivas sigan acatandose, pues resulta irresponsable que alguien no se cuide y tome enserio los protocolos sanitarios, ya que eso implica que puede exponer a los demás al contagio del Covid-19, por lo que solicitó a toda la sociedad, incluidos los funcionarios públicos a poner el ejemplo.

“Sobre esta cruda realidad, quiero hablarle en primer lugar a los que creen que no se van a enfermar. Hoy quiero decirles, con tristeza, pero también con coraje, con toda la firmeza y claridad, que aquellos que no acatan las medidas dan un muy mal ejemplo, porque debo enfatizarles que no cuidarse es un acto de egoísmo que los pone muy mal frente a sus familias, frente a sus hijos y frente a todo Michoacán”, puntualizó el funcionario.

Asimismo, informó que ante esta petición y el panorama de la pandemia, informó que su quinto informe de Gobierno será realizado de manera virtual a fin de evitar mayor contagio, aprovechando las herramientas tecnólogicas, y con el objetivo de que más personas tengan acceso a la rendición de cuentas.

“Vamos a hacer uso de la tecnología para no exponer a nadie, pero también para que mucha gente lo pueda ver desde varias plataformas. Como funcionarios es una obligación no poner en riesgo la salud y la vida de la población, por eso se tomó esta decisión en mi gobierno y esperemos que sea así también para los informes de los alcaldes”, señaló Aureoles.

También aprovecho para agradecer y resaltar la labor que han realizado todo el personal del sector salud, quienes han estado al frente de la batalla contra el Coronavirus, así como el liderazgo, compromiso, profesionalismo y conocimiento claro de la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos por hacer frente al reto de la enfermedad.

“Michoacanos, michoacanas, ni el gobierno, ni el personal de la salud podemos solos, necesitamos que cada uno de ustedes haga la parte que le toca, y si no lo entendemos de una vez, seguiremos escuchando de la tragedia y la muerte de muchas familias. Cuidemos a los nuestros y seamos empáticos con el prójimo, saquemos la cara más noble de Michoacán, seamos solidarios y atendamos con responsabilidad las medidas sanitarias y no permitir que el descuido y las ganas de salir, sigan matando”, finalizó Aureoles.

Michoacán en bandera Naranja

Mientras que la Secretaría de Salud Federal, posicionó a Michoacán en el color naranja del semáforo, ante la baja de casos de Coronavirus; durante este domingo, en la rueda de prensa diaria sobre la actualización de Covid-19 en el país, se informó que el estado ya había salido del color rojo.

En la conferencia de prensa, el sub secretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo Lopez- Gatell, compartió cuales son las entidades que a partir de hoy se encuentran en color naranja entre las que se encuentran: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Estas nuevas medidas implican que las actividades que se realizan en estos espacios puenten tener nuevas medidas lo que permite aforo del 50 por ciento de personas en algunos espacios tales como: hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, peluquerías, estéticas y barberías, parques, plazas y espacios públicos.

Hasta el último corte de la Secretaría de Salud Michoacán, el estado registró 12 mil 460 casos positivos de Coronavirus, 972 defunciones, así como 2 mi 421 personas sospechosas, 19 mil 420 personas que han dado negativo al virus, así como 9 mil 881 personas que han recuperado su salud.

