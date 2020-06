Quintana Roo.- El ex Gobernador Mario Villanueva fue trasladado alrededor de las 16:46 horas desde la Clínica Campestre a su casa en Chetumal, Quintana Roo, donde llevará la prisión domiciliaria.

Tres horas antes del traslado, elementos en patrullas de la extinta Policía Federal (PF) arribaron al hospital para explicarle el protocolo al ex Mandatario priista, quien desde 2001 está preso, primero por lavado de dinero y después por delitos contra la salud.

En principio, Villanueva se iría en ambulancia, sin embargo, al final la autoridad federal decidió que sería en una camioneta escoltada por patrullas.

Trasladan a Mario Villanueva a su domicilio en QR / Reforma

"En un principio se iban a trasladar en ambulancia, al final se decidió que no, ellos lo decidieron eso, no nosotros, lo esposaron, fue parte de lo que le dijeron que así era el protocolo", dijo a REFORMA una fuente cercana al ex político.

