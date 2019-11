Triste adiós para Dawna, Trevor y Rogan Langford

La Morita, Sonora. Antes de las 10:00 horas, integrantes de las familias Langford y LeBarón se reunieron en la hacienda La Morita, municipio de Bavispe, en Sonora. Los servicios fúnebres para Dawna Ray Langford y los pequeños Trevor y Rogan fueron llevados a cabo por el pastor metodista Jody Ray, que de manera emotiva conduciría a los presentes en el ejercicio de catarsis.

El funeral mormón es para los que se quedan, así lo constataron los testimonios de Crystal Langford, Jay Ray, Karen Wolley, Justin Ray, Francine Langford, Rhoda Langford, Jackson Langford, Hayden Spenst y James Ray, quienes relataron experiencias vividas con sus seres queridos.

El primer cántico entonado fue I need thee every hour (Te necesito a cada hora). En inglés, Crystal Langford recordó cómo Dawna «iluminaba cada habitación de su casa con su sonrisa». Rememoró la forma, casi obligatoria, en la que al caer la tarde disponía la mesa para tomar café.

Más de seiscientas personas se reunieron en los jardines. Los niños corrían entre los árboles de granada, huían de las langostas que rondaban en los arbustos. Incluso, los menores hicieron mención a anécdotas vividas con Rogan y Trevor: «Una vez fuimos a un mall, eligió una camisa, luego otra, y entonces dijo: “Muy bien, ahora ocupo una mochila”».

Funerales de Dawna y sus hijos Trevor, de 11 años, y Rogan, de 2 años, en Bavispe, Sonora. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

El entierro

A las 14:00 horas, los ataúdes que contenían los restos mortales de Dawna Ray Langford, Trevor Harvey Langford y Rogan Hay Langford fueron recogidos y colocados cada uno en tres camionetas. El cortejo fúnebre salió de la vivienda ubicada en la zona serrana de Bavispe, Sonora, con dirección al camposanto.

Diversos ramos de flores, macetas, así como las fotografías de las tres víctimas, llevaban los deudos. El panteón se localiza a un kilómetro de la comunidad de Las Moritas.

Un gran número de familiares y amigos de la comunidad mormona se trasladaron desde Colonia LeBarón, Chihuahua, a la sierra sonorense para despedirlos. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

La mayoría de los miembros de las familias LeBarón y Langford iban a pie. Algunos cantaban en memoria de los fallecidos.

Niños, mujeres y adultos tenían los sentimientos a flor de piel. Entre más se acercaban al cementerio privado, no cesaban de llorar. Otros recordaban a las víctimas como eran en vida y, al menos, por un momento reían.

Antes de las 15:00 horas, arribaron al panteón. La familia LeBarón atravesó una camioneta en la entrada principal para que los medios de comunicación no pasaran. Sin embargo, luego de un momento accedieron, pero con limitantes:

No queremos que les tomen fotos de muy cerca, por favor, de lejos, queremos respeto a nuestro duelo. Muchas gracias», dijo uno de los dolientes.

Las tres víctimas descansarán al pie de un cerro y una huerta de nogales.

Integrantes de las familias Langford y LeBarón despiden a sus seres queridos en La Morita, Sonora. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

Investigación

Presente en los primeros funerales de las familias LeBarón y Langford, el delegado de Programas del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei Bringas, externó todo su apoyo a la comunidad mormona que resultó afectada de los hechos del lunes 6 de noviembre.

Al ser cuestionado por la multiplicidad de versiones que se han manejado, Taddei Bringas recalcó que será la Fiscalía Estatal la encargada de conducir la investigación.

El funcionario precisó su confianza en la Fiscalía General del Estado:

Estoy aquí conmovido profundamente. Ojalá no sé repitan este tipo de actos. Lo que nos toca es reiterar el apoyo del Gobierno federal», comentó a EL DEBATE.

Reforma informó que la fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) puso a su disposición peritos especializados para colaborar en las investigaciones por la masacre de la familia LeBarón ocurrida el lunes pasado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que no se desviará su estrategia para combatir la inseguridad, publicó Reforma: «Por ejemplo, esto de la violencia de Culiacán, hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada, despertó, alentó los afanes autoritarios, de uso de la fuerza, todo eso que llevó en su momento a declarar la guerra al narcotráfico».

AMLO ha reiterado en varias ocasiones que su estrategia de seguridad implica el uso de la inteligencia, no la reacción de las fuerzas de seguridad, apoyado en diferentes programas sociales.

Despedida de una familia. La comunidad mormona mostró unión ante la tragedia. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

«Mi hija fue acribillada junto con sus hijos cerquita de su casa, ¿adónde puede ir uno para que no sea agredido?»: Adrián LeBarón

Consternado y con impotencia, Adrián LeBarón, padre de Rhonita María Miller, quien falleció en la emboscada junto con cuatro de sus hijos, pidió avances en la investigación a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ayer, en los funerales de Dawna Ray Langford, Trevor Harvey Langford y Rogan Jay Langford, en el municipio de Bavispe, Sonora.

Además, recalcó que la gobernadora llegó a los funerales en un helicóptero, que jamás arribó al lugar de la emboscada cuando pidieron el auxilio de las autoridades estatales:

Las autoridades se quieren echar la bolita por la emboscada en contra de la familia LeBarón», dijo Adrián LeBarón.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita María y abuelo de cinco niños víctimas del ataque. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

Consternado y con impotencia, Adrián LeBarón se encontraba afuera de una vivienda localizada en Las Moritas, Bavispe, Sonora. Él recibió a familias LeBarón que seguían llegando para acompañarlo en su dolor, ese que provocaron los gatilleros que abatieron a sus seres queridos la mañana del lunes 4 de noviembre, en los límites de Sonora con Chihuahua. De varias partes de los Estados Unidos era la mayoría de los dolientes.

A unos escasos metros se estaban llevando a cabo el inicio de los funerales de Dawna Ray Langford, Trevor Harvey Langford y Rogan Hay Langford, quienes fallecieron en la emboscada de un grupo de gatilleros que cometieron en un camino de terracería en la zona serrana del municipio de Abispe, Sonora, en los límites con Chihuahua.

De pronto, un fuerte ruido interrumpió de manera momentánea los funerales: se trataba de un helicóptero, del cual descendió la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. Ella se dirigió hasta donde estaba Adrián LeBarón, platicaron, y posteriormente la Ejecutiva estatal se retiró en la aeronave.

La entrada principal de donde estaban velando los tres cuerpos prácticamente estaba blindada. Policías estatales, militares y de la Guardia Nacional vigilaban a detalle que vehículos entraban y salían. Esto porque la línea con Chihuahua está a menos de 10 minutos. Es un paso natural de gente armada, según las autoridades.

A las 12:30 horas, Adrián LeBarón comentó que la gobernadora de Sonora se había retirado del funeral. «¿Qué resultado me traes?», y la mandataria estatal le dijo que «estaban investigando». Incluso, la cuestionó sobre por qué no llegó en ese helicóptero el día de la emboscada, si el hecho fue a las 10:30 horas y arribaron horas más tarde. Él manifestó que la respuesta que obtuvo fue por la falta de combustible.

«Yo soy el padre de Ronita LeBarón, quien fue asesinada y quemada junto con sus hijos, en la emboscada aquí en Bavispe, y a pocos metros de la casa de ella, ¿qué se puede esperar? El Gobierno se echa la bolita unos con otros», dijo el padre de familia, quien era esperado por otras personas afuera del domicilio.

Yo hago un llamado al pueblo de México para que siga recorriendo ese camino y demuestre su valentía en donde pasó la emboscada», añadió.

Además, consideró que no es necesario que el FBI intervenga en este caso que trascendió a nivel mundial, sino que sean las autoridades de México, porque sucedió en el estado de Sonora: «Las autoridades mexicanas deben de investigar lo que ocurrió, porque a ellos le corresponde directamente, no hay más», dijo Adrián LeBarón.

Se nota que el municipio de Bavispe no puede con la seguridad, menos el Gobierno del Estado, y si tampoco puede la federación, entonces le corresponde a cada mexicano asegurarse de que se puede actuar en este tipo de cosas».

Para finalizar, Adrián LeBarón comentó que el día de la emboscada no había no siquiera un ministerio público en el municipio de Bavispe y tuvo que venir de Hermosillo.

También mencionó que Bavispe está secuestrado, como otros municipio de México.

«Dios, ayuda a mis hijos a entender tu propósito en esta tragedia»: David Lagnford

Durante la ceremonia fúnebre, el señor David Langford externó unas palabras de amor en memoria de su esposa Dawna, así como a sus hijos Trevor, de 11, y Rogan, de 2 años, quienes fallecieron en el ataque.

En medio de sollozos, agradeció a Dios por momentos maravillosos que pasó junto a su familia y rogó también por entendimiento y fortaleza:

Hermosos recuerdos que tenemos juntos. ¡Oh, Dios, bendícenos! Veo todos los hermosos recuerdos en nuestros corazones y mentes que nunca olvidaremos hasta que volvamos a reunirnos».

David Langford, esposo de Dawna Ray Langford y padre de Trevor Harvey Rogan, víctimas del ataque. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

En sus oraciones dejó en manos de Dios a su esposa e hijos: «Te pido que los protejas y bendigas a todos».

El señor David además es padre de siete niños sobrevivientes al ataque, de los cuales cinco de ellos resultaron heridos.

Al mismo tiempo pidió fuerza para salir adelante y dejar a un lado la amargura: «Ayúdame a no ser débil, no puedo hacer esto solo, oh, Dios».

En su mensaje pidió además por sus demás hijos: «Dales esta oportunidad para que sean leales en tu nombre y para reconocer muchos hermosos milagros que vimos ese día y ayúdalos a enfocarse en lo bueno y a entender tu propósito en esta tragedia, ayúdalos a entender que tus caminos no son los nuestros, que tu propósito no siempre es fácil de ver. Bendícelos con el coraje, fuerza y determinación para ver adelante y no volverse amargados».

Rogó también por Cody, su hijo que se encuentra hospitalizado en Estados Unidos, debido que recibió un disparo en la mandíbula: «Te rogamos estar con Cody, bendícelo, dale fuerza y coraje y dale fuerza para sus operaciones. Te agradecemos por su progreso y recuperación».

Continúan los funerales

Los funerales de las familias continuarán hoy en Chihuahua. Se espera una misa para Rhonita Miller y sus hijos que se realizará en la Colonia LeBarón, del municipio de Galeana, Chihuahua, alrededor de las 11:00 horas. Mientras tanto, el sábado será el último adiós para Christina Langford, la tercera mamá que fue asesinada.

DATOS

Ataque

Una de las primeras líneas que investiga el Gobierno es un posible enfrentamiento entre dos grupos rivales: La Línea del Cártel de Juárez contra Los Salazar, que ocurrió en Agua Prieta, Sonora, el 4 de noviembre, en la madrugada. Se cree que La Línea envió una célula entre Bavispe y Janos para limitar, donde ocurrió el ataque.

Postura

Familiares de las víctimas rechazan las declaraciones del secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, de que un grupo armado pudo haber confundido a las familias.

La víctimas que murieron en el ataque:

Rhonita María Miller, 30 años

Hijos:

Howard Jacob Miller, 12 años

Krystal Bellaine Miller, 10 años

Titus Alvin Miller, 8 meses (gemelo)

Tiana Grice l Miller, 8 meses (gemelo)

Christina Marie Langford Johnson, 31 años

Dawna Ray Langford, 43 años

Hijos:

Trevor Harvey Langford, 11 años

Rogan Jay Langford, 2.5 años

Sobrevivientes y huérfanos

Fe Marie Johnson, 7 meses de edad (hija de Christina Marie)

Hijos:

Kylie Evelyn Langford, 14 años, herida de disparo en el pie

McKenzie Rayne Langford, 9 años. Lesionada por roce de bala en su brazo, y en su intento de buscar ayuda se perdió.

Cody Greyson Langford, 8 años. Lesionado de tiro en la mandíbula y en la pierna.

Xander Langford, 4 años. Tuvo lesión de bala en la espalda.

Brixon Oliver Langford, casi 9 meses. Sufrió lesión de disparo en el pecho.

Devin Blake Langford, 13 años. Resultó ileso y caminó cerca de 22 kilómetros hasta La Mora en busca de ayuda.

Jake Ryder Langford, 6 años. Salió ileso.

(Información de La Verdad Periodismo de Investigación de Ciudad Juárez)