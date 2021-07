Trotamundos, artistas y políticos se reúnen para probar la "medicina del sapo" en Sonora

Sonora.- Turistas provenientes de países como Estados Unidos, Alemania, Francia Italia y el interior de la República Mexicana, se dieron cita el pasado 1 de julio en la comunidad Seri para celebrar el año nuevo de la etnia y probar la tradicional "medicina del sapo", de una especie endémica del desierto de Sonora.

Se trata de un compuesto derivado de una secreción extraída de las glándulas del sapo del río Colorado, una de las 463 especies de batracios que existen en el mundo, pero la única que contiene en sus glándulas las moléculas neurotransmisoras Bufotenina, 5-Meo-DMT, una serie de alcaloides empleadas por usuarios de sustancias sicoactivas y que hace una década se introdujo en la comunidad como medicina ancestral, con fines terapéuticos de sanación, dolencias físicas, emocionales y espirituales.

Octavio Rettig Hinojosa, conocido en el mundo del chamanismo como El Profeta del Sapo, explicó para Milenio que el “veneno” se extrae de una manera completamente sustentable, es decir, sin hacer ningún daño al animal.

“Es un desalucinogenizante, es algo que te va a quitar la locura de tu mente, todo lo que te saca del aquí y del ahora, lo que no es real. El bufo alvarius vive enterrado 10 meses cada año y en la temporada de lluvias sale a la superficie a reproducirse, a alimentarse y a compartir con nosotros esta medicina ancestral”, relató.

Dicho tratamiento alcanzó gran popularidad en abril del 2020, cuando el ex campeón de boxeo de peso completo, Mike Tyson, viajó a Sonora para probar la "medicina del sapo" y tras vivir la experiencia, le fue posible abandonar el alcohol y las drogas.

Este año, turistas extranjeros, así como artistas y políticos mexicanos acudieron a la Nación Com Cáac, donde viven aproximadamente 2 mil indígenas de la tribu Seri, quienes se encuentran hacinados en Punta Chueca, frente a la deshabitada Isla Tiburón.

“Vienen de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, de todas partes a probar la medicina. Estoy muy agradecido con ver tanta gente porque pensábamos que no vendrían por la pandemia y por el miedo de la enfermedad”, confesó el líder de la comunidad Seri, Enrique Robles Barnett.

“En México tenemos esta bendita medicina del OTAC que, como ya se ha visto con el trabajo del doctor Octavio, tiene unos resultados sorprendentes frente a los tratamientos tradicionales, en casos muy específicos como las adicciones y, lógicamente, también en esta gran necesidad de la humanidad de reconectarnos con nosotros mismos, de encontrar que la salud es nuestro estado natural”, indicó Roco Pachukote, vocalista de la banda de rock mexicana, Maldita Vecindad.

Rettig, originario de Ciudad Guzmán, no sólo aplica la medicina en Sonora, sino que, tras haber sido miembro de la Reserva Activa de la Asociación Naciones Unidas en Venezuela, el doctor y chamán realiza giras en más de 40 países donde aplica sus conocimientos de medicina tradicional, que se enfoca en el uso terapéutico del Bufo Alvarius.

El sapo se fusiona con rapé, un tabaco del Amazonas, que se aspira y que cobró popularidad en los años 80 entre los usuarios de sustancias psicoactivas y últimamente se le da un uso terapéutico para disminuir síntomas de ansiedad, depresión o adicciones.

“Tratamos principalmente problemas de adicción a la metanfetamina y el cristal. El fallecido jefe de la comunidad Seri, Antonio Robles, en vida me dio la oportunidad de que yo ingresara al pueblo a tratar a su gente y ahora vemos que nos visitan de otros lugares”, aseguró.

