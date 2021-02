"Tú eres el héroe de esta película", llamada de Mario Marín con Kamel Nacif

México.- Tras casi 16 años de impunidad, el exgobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres fue detenido en Quintana Roo, es acusado del delito de tortura en contra de la periodista mexicana Lydia Cacho tras la publicación de su libro "Los demonios del Edén", donde exponía a Jean Succar Kuri y al exgobernador por estar involucrados en una red de explotación y prostitución infantil.

El 16 de diciembre del 2005 la periodista fue detenida en Quintana Roo por delitos de difamación y calumnias, fue llevada, vía terrestre hasta Puebla, donde fue torturada, el 14 de febrero del 2006 salió a la luz una llamada del empresario con el exgobernador, donde festejaban la detención, es ahí cuando le Kuri le dice "gober precioso" a Marín.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la llamada que sostuvieron estos dos personajes se escuchaban alegre por la detención arbitraria de la periodista, quien contó que había sido torturada psicológicamente por los agentes policiacos quienes la amenazaron con abusar sexualmente de ella, además también le tomaron fotos desnudas sin su consentimiento.

Leer más: Caso Lydia Cacho, periodista torturada por Mario Marín, el "Gober Precioso"

Pero, ¿Qué escribió Lydia Cacho en su libro?

En el libro Los Demonios del Edén Cacho, la cual es una investigación periodística, narra como niñas de cinco años son obligadas a mantener relaciones sexuales con adultos y al mismo tiempo ser gravadas, en el revela testimonios e involucra, como los responsables de estos actos, a Pablo Marín y Jean Succar Kuri.

En 2003 Lydia Cacho publicó una nota en un periódico local sobre el abuso sexual a menores, donde reunió testimonios, fotografías, documentos y videos.

La llamada, la cual se dio a conocer en varios medios de comunicación en el 2006 ha tomado relevancia en estas últimas horas tras la detención del político mexicano, se dice que quien se encargó de la filtración de la llamada fue el empresario Luis Ángel Casas Arellano.

Leer más: ¿Quién es Mario Marín, el "Gober Precioso", arrestado por torturar a Lydia Cacho?

Parte de la llamada de Mario Marín y Kamel Nacif, tras la detención de Lydia Cacho.

Mario Marín: Quiúbole, Kamel.

Kamel Nacif: Mi gober precioso.

Mario Marín: Mi héroe, ch*ngao.

Kamel Nacif: No, tú eres el héroe de esta película, papá.

Mario Marín: Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y aqui quien comete un delito se llama delincuente. Que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad.

Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, peo es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros cabrones y otras

Kamel Nacif: Yo se pero estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas, yo hice una declaración fui a la televisión

Mario Marín: Ay que bueno, me la pasaron aquí

Kamel Nacif: Yo en el milenio le dijo pos al señor gobernador no le tembló la mano

Mario Marín: No nos tiembla ni nos temblarán

Kamel Nacif: Yo te hablé para darte las gracias de lo que hiciste, yo se que te metí en un problema pero...

Mario Marín: Si alguien tiene pruebas que las sacque si no que cierre la boca