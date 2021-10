"Tuit enviado desde prisión": Joven arranca medidor de la CFE para llevarlo a arreglar

Guadalajara.- Conforme nos vamos independizando y entramos a la etapa adulta, trámites, tareas del hogar y el pago de las cuentas se convierten en un deber diario, y si bien tenemos una noción del cómo realizar cada cosa, algunas veces es mejor preguntar antes de cometer un error.

Tal es el caso de una joven jalisciense que se hizo viral luego de arrancara el medidor de luz para llevarlo hasta las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que un técnico lo revisara pues se había descompuesto.

La protagonista de este vergonzoso momento fue Arandhí "C", una chica de 24 años de edad, quien pese a la equivocación, decidió compartir su historia a través de Twitter, sin pensar que se volvería viral.

La publicación fue compartida hace algunos días por la joven en redes sociales, y mencionó que desconocía que el personal de CFE era el único autorizado para remover los medidores de luz de sus bases, por lo que pidió a los internautas que "desaran" para que no la metieran a la cárcel.

"Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan. Ok, yo no lo sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa kilos", escribió el joven.

Aunque la equivocación de la joven pudo terminar en una enorme sanción, tal situación solo se convirtió en un momento gracioso.

De acuerdo con el artículo 368 del Código Penal Federal, cuando un usuario altere los equipos, infraestructura propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, podría recibir una multa por varios miles de pesos y penas que podrían ir de 3 a 10 años de prisión.

Esta situación, aunque triste, fue tomada de manera sarcástica por Arandhí quien escribió "tuit enviado desde prisión", y luego explicó que el personal solo se rio un poco y revisaron que el medidor estuviera en buenas condiciones.

"Dejen de decirme que lo que hice es ilegal okay todo salió bien solo se rieron un poco y revisaron que el medidor estaba bien y así fue porque no soy un criminal y ya excelente se lo quedaron y listo les ahorré el trabajo ok", finalizó.