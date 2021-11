"Tula no se inundó, nos inundaron", protestan damnificados en visita de AMLO a Hidalgo 

Hidalgo.- Por la escasa ayuda de las autoridades tras las inundaciones ocurridas en el mes de septiembre en Hidalgo, familias damnificadas se manifestaron ante el presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante su gira de trabajo en la entidad.

Este sábado 6 de noviembre López Obrador se reunió con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y funcionarios de su gabinete, en la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, lugar adonde acudieron las familias familias a exigir la reparación de los daños.

Los damnificados por la inundación ocurrida entre la noche del 6 y el 7 de septiembre señalaron que los 10 mil pesos que fueron repartidos como apoyo son insuficientes, y que todavía no los han recibido todos.

Incluso, acusaron que a damnificados de otros estados, como los de Tabasco, se les apoyó con 12 mil y con muebles y enseres domésticos.

"Señor Presidente: Tula no se inundó, lo inundaron, usted ha brillado por su ausencia ante esta tragedia", decía el cartel de uno de los ciudadanos que cerró el paso a la camioneta del Presidente a la llegada a esa casa de estudios.

"Reparación del daño", "Exigimos un apoyo digno", "Tula no se inundó, nos inundaron", "Castigo a culpables", "Exigimos soluciones emisores oriente y central" y "Obrador: no abandones a Ixmiquilpan", se leía en otros mensajes.

Decenas de pobladores se arremolinaron al paso de la camioneta gritando "¡Qué se baje!, ¡Qué se baje!!", a lo que no accedió el Mandatario, quien mantuvo un encuentro con Fayad e integrantes del Gabinete federal sobre el avance de la entrega de los apoyos.

"No es para decir que los 10 mil pesos no son suficientes, claro que no, son una ayuda, un apoyo, es algo", dijo López Obrador la reunión, reportó el diario AM.

En su cuenta de Twitter, Fayad informó que en el cónclave participaron Presidentes Municipales y su equipo de trabajo.