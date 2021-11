Turismo extranjero olvida el cubrebocas en suelo mexicano

México.- Si bien, México se había mantenido en las últimas semanas en color verde del semáforo epidemiológico por covid-19, hace unos días, el mundo se enteró de la existencia de ómicron, una nueva variante del nuevo coronavirus que fue detectada por primera vez en Sudáfrica, aunque en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que no hay motivos para la preocupación.

En este contexto, con motivo de la construcción del Tren Maya en el sureste de México, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) organizó un recorrido para medios de comunicación en parte de los tramos del tren que se encuentran en Tabasco y Chiapas. Uno de los puntos a visitar, el día 26 de noviembre, fue la zona arqueológica de una de las ciudades más notables del mundo maya; Palenque, lugar en que visitantes y locales no usan el cubrebocas.

Sin cuidado

Hasta ahora, el uso de cubrebocas ha sido una de las recomendaciones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, como medida preventiva para evitar contagios. Sin embargo, al realizar este recorrido, Debate pudo observar que los visitantes extranjeros, así como la mayoría de los vendedores locales, no utilizan el cubrebocas, pese a que desde la entrada se solicita a los visitantes lavarse las manos, tomarse la temperatura, aplicarse gel de manos y entrar con la mascarilla puesta. Incluso, en el portal de Palenque del Gobierno de México también indica el uso del cubrebocas, la sana distancia y limpieza de manos.

Asimismo, en el portal https://www.gob.mx/cultura/prensa/ menciona “Para el acceso al sitio arqueológico se seguirán las medidas preventivas de carácter obligatorio: aplicación de alcohol en gel y toma de temperatura, así como el uso de tapete desinfectante. En el acceso y durante el recorrido, el uso del cubrebocas será obligatorio para protección del público y del personal que labora en el lugar; en caso de que alguna persona presente síntomas de contagio se procederá a realizar el protocolo de atención y se canalizará a la clínica covid-19, en la ciudad de Palenque”.

Leer más: ¡No bajes la guardia! México supera las 293 mil muertes por Covid-19

Aun con estas recomendaciones, una vez que los turistas pasan la entrada de la zona, de inmediato se retiran el cubrebocas. Algunos de ellos viajan en grupos de más de seis personas.

Falta personal

En este recorrido para medios de comunicación, Keiko Teranishi, directora del INAH Palenque, brindó una guía turística a los medios de comunicación, hablando de la cultura y particularidades de la zona arqueológica. Al final, se dio la indicación de que no había espacio para preguntas de la prensa.

Pese a ello, el reportero de Debate preguntó sobre este comportamiento en los turistas extranjeros de no usar cubrebocas, a lo que la directora contestó que simplemente es una situación que no han podido controlar. Dijo que son los mismos visitantes los que optan por no usarlo, pese a que para entrar se les pide. Comentó que, al interior del parque, solo hay ocho personas del mismo personal, las cuales son insuficientes para vigilar el recorrido de los visitantes, los cuales pueden llegar a ser 2 mil personas por día. A esto, dijo, se le atribuye que también los locales, en su mayoría, quienes venden sus artesanías al interior del parque tampoco hacen uso de la mascarilla.

Decisión personal

Luego de este recorrido, Debate, consultó a la secretaria de Turismo del estado de Chiapas, Katyna de la Vega Grajales, quien señaló que ya es responsabilidad de cada persona usar o no el cubrebocas. Mencionó que las gráficas que se publican generalmente, colocan a Chiapas como el estado “que menos covid tiene”. Refirió que la entidad ha estado en semáforo verde desde el mes de marzo y solo quince días de este año, en color amarillo.

“Se cuida muchísimo, diario hay gente que va de la Secretaría de Salud, van a hacer recorridos para concientizar a las personas del uso del cubrebocas, es más llevan gel y llevan cajas con los cubrebocas para que las personas se los pongan, más allá de esto que hacemos y también las zonas arqueológicas, una gran responsabilidad del propio Gobierno, de estar esperándonos con cubrebocas y con gel, pero efectivamente ya es parte de la responsabilidad de la persona, del individuo en decidir si se lo pone o no se lo pone”, contestó la secretaria.

Leer más: Prohíbe Chile el ingreso de extranjeros de 7 países africanos por variante Ómicron

Cabe señalar, que al menos, en este recorrido, no se observó al personal de la Secretaría de Salud que refirió la funcionaria. En el caso de los vendedores locales, si bien algunos sí portaban su mascarilla, la gran mayoría lo hacía de manera incorrecta, o bien no portaban ninguna. Pese a que el acceso de menores de edad está prohibido, pues antes eran ellos los que hacían la labor de venta entre turistas, aún se pueden ver a familias completas ofreciendo sus artesanías.