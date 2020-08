UNAM: En peligro, la integridad de niñas y niños durante el confinamiento

Ciudad de México.-Tan solo en México la población infantil y adolescente asciende a cerca de 38.3 millones, siendo este uno de los grupos sociales que más sienten los efectos de la pandemia dado que más de la mitad vive en condiciones de pobreza, explicó el académico Pedro Daniel Martínez Sierra de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.

Fue durante su participación en el Foro Nacional de Trabajo Social 2020, que el académico afirmó que derivado del confinamiento los han aumentado los riesgos que vulneran la integridad de los menores, donde la violencia física y psicológica ha incrementado bajo el supuesto de "disciplinarlos" situación que expulsó debe ser dialogada por las dos partes.

Pese a que en México la población infantil corresponde al cerca del 30.1 % del total las niñas y niños no suelen ser vistos como personas con derechos, sí no como objetos de cuidado y por lo tanto no son tratados con equivalencia, explicó Martínez Sierra.

Además, en relación a la nueva modalidad del ciclo escolar supone un gran reto, pues la gran diversidad de la niñez en México y las condiciones en las que muchos viven no les permite pensar en educación virtual, dado que no tienen los servicios básicos para acceder a esa educación.

O en algunos casos las barreras se mostrarán al no poder padres o profesores, asistir a los jóvenes al no conocer las herramientas tecnológicas.

En relación al tema el especialista pronostico un aumento en la deserción escolar donde las cifras podrían alcanzar a 800 mil adolescentes en todo el territorio nacional.

