¡URGE! Damnificados se manifiestan en busca de ayuda en Veracruz por huracán 'Grace'

Veracruz.- A un mes de la devastación del 21 de agosto del huracán "Grace" en el norte de Veracruz, damnificados aún se manifiestan en busca de ayuda, pues aseguran que no fueron censados o si lo fueron no aparecen en las listas finales de los Servidores de la Nación.

Los ciudadanos afectados bloquearon desde el lunes el puente Cazones 1 y esta mañana hicieron lo mismo con el Cazones 2, que conectan a Poza Rica y Tihuatlán, y se extendieron a la Carretera libre México-Tuxpan.

Los manifestantes reclaman ser incluidos en el censo de la Secretaría de Bienestar, que el Gobierno ya da por terminado e incluso se había comprometido a entregar 35 mil pesos a 64 mil 513 habitantes de Veracruz, Hidalgo y Puebla, entre el 14 de septiembre y el día de hoy.

Carlos Alberto Juárez García, un guía turístico de 33 años que tiene su casa sin techo en Tecolutla, por donde pasó el ojo del huracán la noche del 21 de agosto, acusó que no fue censado pues una "Servidora de la Nación" les dijo que ya no tenía formatos.

"A nosotros no nos tocó el censo, a nosotros la señorita que vino nos dijo que ella no tenía formato, según ella. Dijo que luego regresaba a censarlos porque en ese momento ella ya no tenía y después dijo que ya no tenía tiempo y no era cierto, porque avanzó dos o tres cuadras y le encontramos censando a otras personas cerca de nuestra vivienda", aseguró.

Carlos envió una fotografía de su casa tomada desde arriba: dos piezas sin techo, el colchón y algunos muebles a la vista, pues el huracán de categoría 3 arrancó las láminas con todo y maderas. Este martes, Carlos Juárez había conseguido 10 mil pesos en préstamo y estaba formado en una ferretería comprando clavos.

"Perdimos unas 20 láminas en total y yo creo que en puro techado nos vamos a llevar entre 15 mil y 20 mil pesos por la cuestión de que las láminas han subido mucho de precio, hay algunas que las encuentras en más de 500 y 700 pesos, siendo que antes estaban entre 280 y 350 más o menos", aseguró.

Ayer lunes, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, aceptó que podría revisarse el censo de damnificados, aunque insinuó que quienes se han manifestado son personas manipuladas por organizaciones políticas.

"Nos vamos a contentillos, que si Antorcha Mundial como dice el Presidente López Obrador o que si Alcaldes o Diputados les da cuerda, o algunos pasquines locales, esos que hacen algunas malas prácticas", afirmó.

Carlos Juárez aseguró que en Tecolutla no se han manifestado porque no han tenido tiempo mientras reparan por sí mismos sus casas.

Camilo Hernández Gerónimo, un pescador de Tecolutla, aseguró que tampoco fue censado porque ese día no estaba en su casa.

"Yo me la paso trabajando. Fui a pescar y cuando regresé todavía estaban censando y yo dije que era pescador y que andaba afuera y me dijeron que no, que yo tenía que estar en la casa. Yo le dije que cuando mi casa se cayó nadie me ayudó a levantarla y ahora tengo que buscar para solventar mis gastos y para mis hijos, pero fue tajante la chava dijo que si no estaba en la casa ya no los censamos", explicó.

Camilo Hernández afirmó que tuvo pérdida total de muebles y de láminas, pero que en los primeros días utilizó las láminas dobladas para cubrir una parte de la casa y ahí siguió viviendo con su familia y que a la fecha ha pedido prestados 20 mil pesos, con lo que ha podido recuperarse.

"De todos modos, a mi hermana sí la censaron. Tiene una cintilla y esa cintilla no está en el sistema. Por eso le digo para qué juegan, para qué nos están engañando si ella vive por mi casa y a la mera hora no llegó nada. Está censada y le dijeron que no, que tiene que volver a meter los papeles. La verdad es una pérdida de tiempo", acusó.

Los dos entrevistados, vía telefónica, aseguraron que el censo de los "Servidores la Nación" fue irregular, que tomaron en cuenta solamente a sus familiares o personas que hubieran perdido únicamente un tinaco.

"En todo Tecolutla debe de haber unos 200 que tienen cintillo y que no fueron apoyados por el Gobierno. Nosotros hemos comentado el juntarnos y de plano ir a la mañanera a buscar al Presidente y preguntarle a qué juega, si nos van a censar o si no", dijo Camilo Hernández.

Leer más: VIDEO. Mujer escupe el rostro de un oficial de CBP y la someten instantáneamente en Mexicali

El 11 de septiembre, en tanto, el Secretario de Bienestar, Javier May, presumió que la ayuda a los afectados por "Grace" llegaría de manera rápida, directa y con total honestidad. A diferencia, dijo, de como se hacía con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que desapareció el actual Gobierno.