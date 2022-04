USA pide a turistas no usar carreteras de Guanajuato por altos índices de violencia e inseguridad

Morelia, Michoacán.- Por el alza en violencia en Guanajuato, el Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo una recomendación para que los ciudadanos americanos no utilicen la carretera federal 45, Celaya, Salamanca e Irapuato, ante la violencia que se ha vivido en los últimos meses.

Por lo que este periodo vacacional está de nuevo siendo señalado por las autoridades estadounidenses, ya que se tienen reportes de ataques armados, robo a los automovilistas y agresiones directas con piedras a los automóviles, con el único fin de despojarlos de las unidades.

En el último trimestre del 2021, un caso conmocionó a los guanajuatenses, una familia viajaba un domingo a mediodía, cuando fueron atacados con armas de fuego, una mujer perdió la vida en el auto compacto en el que viajaba rumbo a Celaya.

Un grupo de sujetos armados los atacó a la altura de la comunidad de San Juan del Llanito, perteneciente al municipio de Apaseo el Alto.

La familia logró huir del lugar y se dirigieron hacia Querétaro, donde buscaron ayuda médica para todos los heridos, sin embargo, la madre de familia perdió la vida en el trayecto, producto de los impactos de bala que recibió durante el asalto.

El tramo Querétaro-Celaya también es peligroso.

La carretera que conecta a Querétaro con Celaya, también ha tenido registros de intentos de asalto, hace tres días un automovilista relató que fue atacado con piedras en este tramo carretero cerca de las 7:00 de la mañana.

"Al parecer nos impactó una piedra de tamaño considerable que, de haber dado en el cristal, me hubiese matado en el instante. Esa piedra evidentemente fue lanzada por una persona, no quiero imaginar con qué intenciones. Hoy puedo decir que, por fortuna o gracias al cielo, no pasó nada más que el daño a la lámina", expresó el chofer.

Los grupos delincuenciales suelen poner piedras de gran tamaño sobre el tramo carretero libre de Querétaro a Celaya, en cualquiera de sus dos sentidos, el objetivo es provocar daños o accidentes, para después amagar con armas de fuego a los viajeros y despojarlos de sus pertenencias.

Bryan Deal, fue quien hizo una publicación en sus redes sociales para alertar a las personas que transitan por la zona, recordando que el lugar tiene presencia de cárteles.

“Vivimos en zona caliente y por algo las carreteras del Bajío están en código rojo”, escribió en su post.

Cabe recordar que los límites de Guanajuato están en disputa entre las células delincuenciales de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes han cometido hechos que han puesto en estado de alerta a los ciudadanos. Hace algunos años los robos que se suscitaban en las carreteras eran por la noche, pero en los últimos meses los asaltos ya se dan en cualquier hora del día.