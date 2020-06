Ubica semáforo a las todas las entidades en rojo 

CIUDAD DE MÉXICO.-El semáforo de riesgo de la Secretaría de Salud (Ssa) ubica a las 32 entidades del País en color rojo, nivel máximo de alerta epidemiológica.

En conferencia en Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, detalló que pese a que el mapa está completamente en rojo, existe una particularidad con el Estado de Quintana Roo que podría llevar a que esta entidad vaya transitando a una situación más favorable.

El mapa nacional de Covid-19 está pintado completamente en rojo con una particularidad de cuál es la tendencia de hospitalizados. Para ver por ejemplo el Estado de Quinta Roo que se encuentra todavía en rojo, porque al menos uno de sus indicadores lo está, pero tiene una tendencia estable en sus hospitalizados, eso quiere decir que existe una probabilidad de que este rojo vaya transitando poco a poco a un naranja, a un amarillo, hasta tener una recuperación, explicó Cortés Alcalá.

El director de Promoción de la Salud dijo que otro de los casos particulares es el de Zacatecas, entidad que estaba la semana pasada en naranja y pasó a color rojo debido a que su tendencia de casos hospitalizados está creciendo de coronavirus.

Uno muy particular, el más particular, es si no me equivoco Zacatecas, que tiene un indicador de cada uno de los colores. Entonces, tiene poca ocupación hospitalaria, eso quiere decir que todavía tiene suficiencia en hospitales para atender personas, tiene una positividad en amarillo, su tendencia de casos hospitalizados, a pesar de tener muy buena ocupacion hospitalaria y tener suficientes camas para atender, la tendencia de casos hospitalizados está creciendo, por eso está en rojo, mencionó.