Un hombre presuntamente abusó de sus cinco hijos y se le otorgó libertad tras pagar una fianza en México

"El señor no tenía derecho a fianza y el problema es que de ahí se está ampare y ampare, y ampare, y no logramos meterlo a la cárcel, y este señor está suelto, así como abusó de sus hijos con ese nivel de agresión y de mecanismo de coerción que contaba la señora, seguramente está abusando de otros menores", expresó Fernanda Lazo Payró, quien agregó que en México uno de cada cinco menores sufren de abuso sexual, mientras que en Querétaro, de acuerdo con los resultados de la encuesta infantil y juvenil 2018, el 27% de las agresiones se dan en casa y en la escuela, donde los familiares son los principales agresores.

"Ellos sufrieron lo que ustedes no se imaginan y se sintieron lo que ustedes no se imaginan. Hay muchos niños siendo abusados en este momento, hay muchas mamás que dicen 'para qué voy' si las instituciones no hacen caso y pareciera ser que ustedes no saben que el abuso existe. Espero que sea un renacer de la justicia, porque queremos justicia". Exigió la abuela de los menores.

"El papá hacía parejas, nada más hay un niño, se metía él con el niño y dos niñas y si no hacían lo que él hacía les pegaba, y lo que les convenía a los niños era hacer lo que el papá les decía y hacer lo que él les hacía. Él abusaba de todos, les metía el pene en la boca, no los abusada como debía porque eran unos niños y si los violaba pues los mataba. Él aparenta ser un dulce, pero como dicen los niños, cuando estábamos adentro era un monstruo", mencionó Guadalupe.

La jueza del caso decidió que el padre podría salir bajo fianza. "Ustedes que están en sus instituciones les llegan muchos casos y prefieren ignorarlo, prefieren decir 'usted les ha metido todo eso en la cabeza a los niños', porque eso es lo que yo viví. Yo lloraba cuando salía y pensaban eso de mí, en todas las instituciones, todas me fallaron. Nosotros a veces nos íbamos caminando a la agencia, vueltas y vueltas, y no hicieron su trabajo como debió de haber sido", exaltó la abuela de los menores, de acuerdo con el medio el Diario de Querétaro.

