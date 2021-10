¿Un milagro?, En Torreón, figura de Niño Dios llora lagrimas de sangre

Coahuila.- Algo extraño ha sucedido en la casa de la familia Franco Martínez, habitantes del municipio de Torreón, Coahuila, una figura del Niño Dios lloró lágrimas de sangre, catalogando el hecho como un milagro.

La tarde de ayer, martes 26 de octubre, la señora Martha, vecina de la colonia Ex Hacienda La Perla, notó que la figura del Niño Dios que tiene a lado de otras figuras religiosas, tenía lágrimas de sangre.

Sorprendida por lo que estaba viendo le habló a su esposo y vecinas, quienes les dijeron que se trataba de un anunció del cielo.

"Yo no sabía qué hacer, y me dice mi esposo no vieja no llores, es un milagro que nos está haciendo a nosotros", comentó la señora Martha para un medio local.

Martha siempre ha sido una fiel creyente, su Niño Dios lo tenía vestido con ropita tejida de color naranja con blanco, sentado en una silla, junto con otras figuras religiosas.

Tras el milagro muchas personas de su colonia y vecinos aledañas han acudido a su casa para ver con sus propios ojos las lágrimas de sangre del Niño Dios.

La señora Martha llevará la figura del Niño Dios a una iglesia cercana para que un padre pueda verlo.