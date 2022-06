Un periodista es despojado de su celular cuando transmitía en vivo un asesinato en Altar, Sonora  

Altar, Sonora.- Un periodista de Altar, Sonora fue despojado de su teléfono celular frente a policías, cuando hacía la transmisión en vivo de una persona que fue asesinada a balazos sobre una carretera.

El periodista se encuentra bien de salud, sólo el susto por lo sucedido.

Los hechos se presentaron hoy por la mañana, cuando un periodista del portal de noticias denominado Radio La Kallejera by Noticias Rio Altar realizó la transmisión de la segunda persona ejecutada en el día en ese municipio de Sonora, por la carretera interestatal que conduce a Oquitoa.

Un par de horas antes había sido asesinada otra persona en el centro de la ciudad, justo frente al hotel Lima, por la calle Hidalgo, en Altar, Sonora.

La transmisión dura 6 minutos 51 segundos, y durante la cual el periodista da los pormenores de la ejecución, al igual que invita a los automovilistas de la zona a que tomen sus precauciones, ya que estaba cerrada a la circulación por los policías e investigadores que realizaban el trabajo de campo.

Algunos automovilistas pasaban por un costado y la ambulancia que había llegado a atender el reporte de la persona herida de bala se retiraba al decretarse su muerte.

Fue al minuto 6 con 33 segundos que se observa a un par de unidades que pasan por un costado de la carretera, la primera de ellas de color negro, la segunda blanca con torretas azul y roja de policía.

En la transmisión se escucha un “verg...” al ver que las dos unidades cortan los listones amarillos de no pasar, frente a la presencia de los policías que estaban en el lugar, los cuales se quedaron inmóviles.

Y al pasar junto al periodista, después de tocar el claxon se escucha un “dame el teléfono, dame el teléfono, dame el teléfono”, para después cortarse la transmisión.

Una hora después, el mismo medio de comunicación compartió la siguiente información: “A LOS QUE ME AN VENIDO A BUSCAR Y PREGUNTAR POR MI A MI FAMILIA ME ENCUENTRO BIEN EN UN LUGAR SEGURO SOLO PERDI MI DISPOSITIVO MOVIL EN LA TRASMISION EN VIVO QUE ME ENCONTRABA TRASMITIENDO DE LOS LAMENTABLES HECHOS QUE PASARON EN ALTAR ESTA MAÑANA. GRACIAS POR MORTIFICARSE.”