Un violador en el camino: canción contra la violencia a la mujer 

Ésta es la letra del cántico de las mujeres:

Esto me puso los pelos de punta❗️ Este mensaje surgió en Chile y fue replicado en Bogotá! Un mensaje claro y contundente! Las mujeres en este país se unen para pedir protección real del estado!



El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves

Es feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba , ni cómo vestía

El violador eras tú, el violador eres tú

Son los pacos (policías), los jueces, el estado, el presidente

El estado opresor es un macho violador, el estado opresor es un macho violador

El violador eras tú

El violador eres tú

El estado no me cuida me cuidan mis amigas

El estado no me cuida, me cuidan mis amigas

Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero

El violador eres tú

El violador eres tú

El violador eres tú

El violador eres tú