Una joven comparte testimonio de su violación en La Ruana, Michoacán

La Ruana, Michoacán. - A través de un video, la joven compartió su testimonio sobre la violación que sufrió por parte de unos hombres armados en la comunidad en donde vive en Felipe Carrillo La Ruana, en el estado de Michoacán, comparte en el video.

La joven responde al nombre de Valeria 'N' y señalá que hace aproximadamente 20 cuando se dirigia al negocio de sus padres quienes menciona son comerciantes; un grupo de hombres armados comenzarón a acosarla verbalmente mientras ella caminaba por la calle en dirección al negocio de sus papás.

"Es mi historia, no tuya, no de las que las están contando, en mía, pero tampoco quiero que vuleva a pasar esto, no quiero que se vuelva tuya, ahora ponte en mi lugar como hermana, prima, no sé..." comentó Valeria mientras contaba su historia en la cuál aún no se hace justicia.

Valeria señala en el video difundido por el medio local 90 grados, que ese día ella había entregado un pedido cerca de la casa de su abuela, pues ella les ayudaba de esa manera, la joven señala que cuando llego al sitio, una camioneta de hombres armados se acercó y comenzaron a gritarle las cosas que iban a hacerle y como iban a ponerla.

"Lo único que quise hacer fue rebasarlos, me echaron la camioneta encima y se empezaron a burlar de mí, yo con el temos que traía, traía miedo, traía mucho miedo [...] fui y me escondí en una casa y los que estaban en la casa fuero a encaminarme a la casa de mi abuelita" comentá Valería en el video.

También señala que a causa del miedo que tenía, no había salido durante 15 días, no había salido a la calle ni a ningún sitio, pues tenía miedo de que algo le sucuediera después de el acoso que habría vivido días pasados.

La joven señalá que fue el lunes 15 de junio el día que volvió a salir y acompañó a su mamá a hacer unos cobros y agrega que volvierón a su casa y que su madre se quedó ahí mientras que ella salió con una amiga que la había invitado a su casa a jugar juegos de mesa.

Valeria señala que aproximadamente a las 9 de la noche, ella prendió su moto para regresar a su casa, señalá que al dar vuelta de su casa, una camioneta negra con caja atrás la miró y los hombres que iban en ella la tumbaron de su vehículo y la subieron a la camioneta con ellos.

"Solamente escuchaba que decían que me iban a hacer y que me iban a hacer si yo decía [...] yo ví el último golpe que aguante y me defendí y tuve resultado de ello [...] me aventarón de la camioneta... me violaron [...] cuando yo ví que se fueron, arrancaron el la camioneta los muy cobardes [...] yo al momento ví que mi moto no estaba donde me habían tirado" comparte entre lagrimas Valeria.

Señala que los agresores la habrían dejado tres calles abajo de dónde la levantaron y cuando ella llegó al sitio ahí seguía su moto prendía, su cartera y su teléfono con el que pudo comunicarse con su hermano para pedir ayuda.

La joven señala que cuando sufrió acoso verbal en la calle, ella ya había dado parte a la gente que esta supuestamente encargada de la seguridad de La Ruana, sin embargo, no hicieron nada, asímismo agrega que en esta ocasión volvió a dar parte pero sigue sin haber rastro de justicia.

El día de hoy vecinos y miembros de la comunidad a donde pertenece Valeria, en Michoacán, se reunieron para manifestarse y exigir justicia por la violación y agresión de la que fue víctima la joven, con globos morados y de distintas formas se unieron para exigir que se realicen acciones contra los agresores.