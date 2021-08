Una niña de 7 años y cuatro menores más han muerto por afectaciones del huracán Grace en Veracruz

Veracruz.- Una niña de tan solo siete años de edad, murió durante esta mañana, sumando cinco menores de edad entre las siete personas que han fallecido por las afectaciones del huracán Grace en Veracruz.

La niña de siete años murió luego de que se desgajara un cerro en Xalapa, Veracruz a causa de las fuertes lluvias generalizadas por Grace.

De acuerdo con Reforma, el hecho ocurrió en la Colonia 21 de Marzo, a las 8:30 horas, cuando un cerro se desgajó sobre una vivienda afectando la recámara donde dormía la niña.

Los cuerpos de auxilio junto con los vecinos voluntarios llegaron al lugar para realizar los labores de limpieza y así rescatar el cuerpo de la pequeña.

Vecinos de la zona denunciaron que han pedido insistentemente el apoyo de las autoridades correspondientes para construir muros de contención y drenaje pluvial en la zona, sin embargo nunca recibieron una respuesta favorable.

En la zona existen ahora graves afectaciones por deslaves, además de que hay viviendas a punto de colapsar.

La usuaria de Twitter compartió imágenes de las afectaciones de Grace / Foto: Captura

En algunas de ellas sus habitantes ya han desalojado, sin embargo, otros colonos se han negado a evacuar y acusan incomunicación y falta de ayuda en Tecolutla.

El primer lugar golpeado por el huracán "Grace" con categoría 3 se encuentra incomunicado, sin reportes de la llegada de ayuda a pesar de que se han informado de daños en el 90 por ciento de la zona.

Leer más: Las impresionantes fotografías de las inundaciones en Xalapa, Veracruz, tras el paso de Grace

"Acá estuvo fuertísimo, muy, muy fuerte, sin exagerar. Los tinacos salieron volando, cayeron al piso, se rompieron, espectaculares están caídos, bardas rotas, todos los cables de luz, de Internet, están en el suelo, ventanas rotas, todo está hecho un perro desmadre por acá, pegó fuertísimo, me imagino que por Tecolutla y Zamora y por allá está igual o peor", dijo Arturo Caballero, un habitante de Poza Rica, que toda la mañana ha tratado de comunicarse con sus familiares de Tecolutla.

"No hay señal, está muy intermitente la señal, no hay luz y no creo que haya luz en todo el día", añadió, "en Poza Rica destrozó todo, destrozó casas, todo, todo", sostuvo.

La agencia Noticias RTV reportó que el Municipio de Tecolutla, al norte de la entidad, está afectado en un 90 por ciento con carreteras obstruidas, árboles caídos, postes de luz derribados y el área de restaurantes totalmente destruida.

En tanto, el portal Vivo Noticias indicó que "Grace" dañó comercios, viviendas y la terminal de pasajeros de Tecolutla, por lo que suspendió sus operaciones.

Hasta el momento, el Gobierno de Veracruz no ha emitido ningún reporte sobre las afectaciones por "Grace", que tocó tierra al norte de su territorio.

Usuarios de Twitter han reclamado al Gobernador Cuitláhuac García la incomunicación y la falta de ayuda en Tecolutla.

"El río Tecolutla al punto del desborde. Cientos de personas que viven a la orilla del río refugiándose en donde pueden, cientos de casas de lámina destruidas. ¿CUÁNDO VA A LLEGAR LA AYUDA?", publicó la usuaria @MarisolBep, junto con varias fotos y videos.

"No hay brigadas de apoyo, no hay víveres, hay daños incontables, mucha gente ya sin casas Cuitláhuac García. No mandaron a Protección Civil, no hubo albergues en la zona ", añadió.

En tanto, el Gobernador sólo advirtió del aumento del caudal de los ríos, dijo que se han declarado zona de desastre a 22 municipios y que las lluvias seguirán, por lo que recomendó a la población buscar los refugios más altos.

En redes sociales circulan videos de zonas urbanas inundadas por gruesos caudales de aguas revolcadas, que arrastran autos e incluso un féretro salido de una funeraria.

"Así se encuentra esta zona, no vengan por acá. No salgan, está impresionante todo esto que está pasando. Miren allá al fondo el estacionamiento de Plaza Ánimas, mucho cuidado, no salgan no salgan", comentó un habitante de Xalapa donde "Grace" impactó colateralmente.

En otros videos se observan autos arrastrados, puentes anegados e incluso un féretro.

"Aquí en la Avenida México hay una funeraria, probablemente la cortina se botó por el agua y pues ya se les andan saliendo los ataúdes", dijo un usuario de Twitter sin que se haya podido determinar el lugar exacto.