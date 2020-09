Unir fronteras y conectar familias es lo que hace el programa Palomas Mensajera en Michoacán

Michoacán. - Cruzar como inmigrante la frontera que divide Estados Unidos con México, no solo significa comenzar una vida desde cero, ingresar a un país con una cultura diferente a la tuya, incluso aprender un nuevo lenguaje, sino que también representa dejar a tus seres queridos, perder la oportunidad de crecer con ellos y en muchas ocasiones, también es aceptar que puedes perderlos y no volverlos a ver, es un gran sacrificio que para muchos debe valer la pena.

En el estado de Michoacán existe un programa de nombre, Palomas Mensajeras, el cual busca brindarles la oportunidad de reencontrarse con sus seres queridos, este proyecto permite que los adultos mayores viajen al extranjero, en específico a Estados Unidos para que puedan volver a ver a sus hijos, en ocasiones vuelven a ver a hermanos, familiares y otras personas que han sido importantes en su vida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El periodico el Debate se contactó con el la Secretaría del Migrante de Michoacán, con el objetivo de que nos compartiera algunas de las historias que han logrado conectar gracias a este programa que cruza fronteras y devuelve la ilusión y calma a las familias michoacanas que han sido separadas por una frontera.

Tal es el caso de la Señora, María Luisa Ochoa, de 73 años, quien dos de sus hijos se fueron muy al ‘otro lado’ y tenía 33 años sin verlos, cuando supo del programa se inscribió sin embargo los procesos no son tan rápidos pues el trámite se realiza a través de migración entonces el tiempo de espera puede ser variado, pero un rayo de luz cobro suerte logró ir rápidamente a ver a su hijo.

Uno de sus hijos vive en Seattle en Washington mientras que el otro vive el estado de Arkansas y ellos también tenían 22 años que entre hermanos no se veían, por lo que durante la visita lograron reunirse, el punto de reunión fue en California, donde María Luisa y sus hijos se hospedaron, aunque ellos nada más pudieron pasar una semana con ella, la señora logró aprovechar a sus hijos.

“Se me hacía un imposible que a mi me fuera, se me fuera hacer mi sueño realidad porque yo sentía como que no que no era verdad lo que yo iba a vivir y estuve ahí con ellos y fue también él a recibirme (su hermano) y una hermana, mi familia allá está, allá están mis hermanos, mis hermanas y mis hijos”, comentó la señora María Luisa.

Dice que al principio no lo recordaba, no supo cómo reaccionar porque pues tenía mucho tiempo sin verlo y no lo reconoció tan fácil pero luego de unos segundo supo que era él y la emoción la inundó, los abrazo luego de tantos años sin poder tocarlos, verlos, puedo volver a sentirlos, originaria de Jacona, Michoacán, vive en el municipio en compañía de otro de sus hijos, a quien le pesa dejar cuando se va al país vecino.

Aunque ella solo ha ido una ocasión a visitar a sus hijos, dice que le gustaría volver, pues luego de 32 años sin poderlos abrazar o verlos, el tenerlos cerca de nueva cuenta ha sido algo valioso, pues señala que cuando se realizó el proceso ella no se encontraba muy bien de salud, sin embargo, logró establecerse y poder viajar para ver a sus familiares.

Esa línea divisoria no solo delimita el ingreso a un país, también limita las oportunidades, los sueños, el crecimiento, pues no es lo mismo crecer de un lado de la barda que de la otra, las diferencias son incontables, empezando por la cultura y es que algo que representa a los mexicanos es la relación afectiva tan particular y allegada con los familiares, donde el núcleo familiar se convierte en algo muy preciado, pero ¿qué pasa? cuando se tiene que abandonar todo eso para una mejor vida.

Sus hijos crecieron en otro país, aunque habían pasado sus primeros años tuvieron que aprender partes importantes fuera de casa, y sin la compañía de padres o familiares, formar familias propias que mantenían una cultura dividida porque no conocían parte de las vida en la que sus padres habían crecido.

Esa añoranza de algún día volver a la tierra que te vio crecer, a esos campos o calles en dónde jugaban, volver a probar sabores, olores, y paisajes… ese es uno de los sacrificios que sus hijos tuvieron que hacer, sin embargo, la oportunidad de volver a ver con vida a su madre y que ella tuviera la oportunidad de ir a visitarlos, es una de las razones que la mujer de 73 años de edad señala como beneficio del programa.

María Luisa agrega que ella agradece mucho al gobierno que le permitió vivir esta experiencia de volver a conectar con sus familiares, volver a ver a sus hijos, aunque su estado de salud no era muy bueno, logró estabilizarse para poder realizar el viaje y reencontrarse con las personas que ama.

Ante la pandemia del Covid-19 y como parte de las medidas sanitarias ante los cierres de aeropuertos y fronteras, el programa se vió afectado, pues las familias tendrían que esperar a retomar estas actividades, hasta el último viaje durante las primeras semanas de marzo del 2020, se tenía un registro de un total de 9 mil 845 visas hechas en tres años a través del programa Palomas Mensajeras.

A partir del 12 de septiembre, el programa ‘reanudó el vuelo’, brindándole a los michoacanos la oportunidad de reunirse de nueva cuenta con sus familiares, luego de esta situación de la pandemia mundial, que ha cobrado la vida de muchas personas en el caso de Michoacán ha causado la muerte a mil 521 personas y ha contagiado a 19 mil 219 ciudadanos.

Otra historia que unió este proyecto es la de Juan Pérez, quien tenía entre 18 y 20 años sin ver a su mamá, pues él cruzó la línea con el objetivo de encontrar una mejor vida, pero sacrificando el compartir momentos con su familia y con sus seres queridos.

Juan Pérez radica en Washington, se fue en busca de una mejor vida, aunque él tiene cerca de dos décadas viviendo en el país vecino, el proceso para arreglar sus papeles no es tan sencillo, pues aún no logra obtenerlos y eso le impedía estar con su familia en México.

Un año y medio fue el tiempo de espera qué pasó Juan y su madre Úrsula Lemus, para que se les brindarán los papeles para poder viajar hasta Washington, en donde se encuentra él, sin embargo, ese no había sido todo el tiempo de espera, ellos tenían muchos años sin poder verse.

"Imaginate, una gran emoción, gusto y al último no sé si sentí felicidad, tristeza o que, todo encontrado, pues mucha gente llora, porque llegó mucha gente llorando, y yo bien relajado, y otra de las cosas, a mi me toco ir por ellos al aeropuerto [...] la otra gente nos estaba esperando en un salón que se rentó para eso, para esperarlos", señaló Juan, quien contó que durante la primera visita de su madre y luego de casi 20 años sin verla y más de 35 años viviendo allá no supo como reacciónar.

La señora Úrsula había viajado para ver a su hijo antes de la pandemia, sin embargo, cuando comenzó la emergencia sanitaria en el país a Juan se le permitió llevarse a sus familiares en el mes de junio, para que estuvieran con él mientras la situación de aislamiento se vivía en el país y en el mundo. El trámite en esta familia fue en particular para la madre de Juan, pues ella era la única que no contaba con papeles para ingresar al país, su padre había trabajado en Estados Unidos toda su vida por lo que el señor podía ingresar sin ninguna complicación, pero entonces con el programa, Úrsula podría ir a visitar a su hijo y a su familia.

La madre de Juan sufre una discapacidad motriz por lo que su hijo Juan y sus hermanas quienes también viven allá se encargan de bañar a la señora Úrsula y ayudarle a realizar algunas actividades que ella no puede hacer, sin embargo, ella quería ver a sus hijos y este programa le brindó la oportunidad de hacerlo.

De acuerdo a la información brindada por el Gobierno de Michoacán, el programa Palomas Mensajeras ha logrado conectar de nueva cuenta a más de 10 mil familias michoacanas que han vivido separadas; los motivos de la distancia son variados, pero el objetivo de reencontrarse es el mismo, además se señala que de las 11 mil 471 visas solicitadas en el programa, casi 10 mil han sido entregadas.