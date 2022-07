Universidad San Sebastián realiza el interesante Taller Finanzas para no Financieros

Con entusiasmo se inició la cuarta semana de actividades correspondientes al Taller de Finanzas para no Financieros, que actualmente se encuentra desarrollándose en el auditorio Lic. Jorge Adrián Sepúlveda Piña, en las instalaciones de la Universidad San Sebastián.

Las charlas están a cargo de Jorge Saúl Espinoza Guerrero, licenciado en administración y finanzas, y quien también cuenta con una maestría en finanzas corporativas, certificado en finanzas inmobiliarias otorgado por el ITAM, diplomado en inteligencia de negocios por parte de la Anáhuac y un curso de estadísticas aplicadas a los negocios por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Marco Antonio García Madrid, Jesús Roberto Quintero Chávez, Obdulia Luque Camargo, Mirna Soto Mirales y Diana Guerrero Piña son los asistentes de este taller, quienes comentaron que lo aprendido hasta la fecha lo han aplicado tanto a su vida personal como en lo laboral, trabajando algunos de ellos en el ramo de la administración y en la contabilidad. El curso es aplicado por medio de Excel y del cual se les ha hecho más interesante la parte de análisis de los estados financieros.

“Se me ha hecho bastante profesional. Desglosan completamente todo lo que se ha visto y sí es muy completo”, comentó Marco Antonio García Madrid, alumno del taller.

Por otra parte, Diana Guerrero Piña dijo que le parece interesante ya que es contadora. “Es un tema que, en sí, no lo abarca. Conocemos las bases, pero finanzas en sí no está en nuestro ramo. Sí me llamó mucho la atención, y es a lo que venimos, el análisis de los estados financieros. Actualmente soy parte de la administración y lo llevo en mi día a día, tanto en lo personal como en lo profesional”.

Alumnos y maestros en sus cursos de taller de Finanzas para no Financieros.

EL TALLER

Jorge Saúl Espinoza Guerrero, expositor principal, señala que este curso es profesionalizable. “Todo el curso, aparte de llevar todos los cálculos, se lleva de manera manual y en Excel. La idea es que todo se lleve a la era digital y que todas las prácticas financieras se realicen dentro de la hoja de cálculo de Excel”.

Referente a los conocimientos posteriores a esta actividad, el ponente añadió que “van a aprender a identificar todos los estados financieros y toda la reporteria financiera. En qué se basan y para qué sirven las finanzas, qué relación tiene con otras materias, a entender la salud financiera de una entidad económica (de una empresa), si está endeudada, si es rentable, si es productiva, que áreas de negocios les generan más rentabilidad y por qué. Si está muy apalancada en cuanto a los socios o en cuanto a deuda, si maneja deuda en la bolsa o maneja bancos o con proveedores. Al igual, va empezar a entender la rentabilidad de las áreas, la contabilidad administrativa es muy importante”.

Asimismo, agrega que con el taller el asistente entenderá sobre la planeación estratégica, a adicionar estrategias, acciones, proyectos o planes, cómo impactan a la rentabilidad de la empresa, qué tanto lo hace más productivo y rentable. Se agrega el aprendizaje a manejar el dinero, un presupuesto, saber administrar los recursos, entender que asignación de recursos impactan más en qué tareas y de qué manera, sin olvidar cómo maximiza el valor de la empresa y genera valor agregado en la cadena de valor.

“Conocerán también un poquito de matemáticas financieras, qué son, cómo se aplican en el campo de los créditos como los automotrices, hipotecarios, tarjetas de crédito, y entender, básicamente, cómo es una corrida financiera, cómo es una amortización, cómo se hace un flujo de efectivo. Y para el último, llegar y decir cómo valoro un proyecto de inversión integral.

Decir si es rentable o no, valor presente neto, tazas de retorno, el costo de capital, a quién es mejor pedirle prestado (al banco, al primo, al hermano), emitir deudas a la bolsa. Llevándose al final de esto un conocimiento integral general, pero profesionalizable con muchos ejercicios prácticos reales llevados en Excel”, puntualiza sobre el nutrido programa del taller.

PORMENORES

El curso inició el sábado 2 de julio y se tiene prevista su clausura para el próximo sábado 3 de septiembre de este año. Los asistentes contarán con un total de 40 horas de estudios, al tener cada sábado una clase de 4 horas de duración, de las 09:00 a las 13:00 horas.

Para mayor información a

Para cualquier duda sobre este taller, contactar al personal de esta Universidad al teléfono: 667 761 2612 o bien puedes ingresar a sus redes sociales.

-Facebook: Universidad San Sebastián

-Página oficial: https://www.uss.cl/

-Dirección Universidad San Sebastián, Av. Lázaro Cárdenas 750B (interior Plaza Palacio)

-Nombre: Jesús Fernando Beltrán Palazuelos

-Correo: fernando.beltran@sansebastian.edu.mx

-Teléfono: 6673240156