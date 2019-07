Universidad de Guadalajara emite el primer título femenino en su historia

Jalisco.-Convencidos de que el lenguaje crea realidades y ayuda a visibilizar a las personas, la Universidad de Guadalajara anunció que entregó su primer título femenino en la historia de la institución.

El rector de esta universidad, Ricardo Villanueva dijo que ahora ya se tendrán títulos con la distinción entre licendiado o licenciada.

Para muchos puede pasar desapercibido y puede ser considerado como una acción simple, pero argumentó que un título femenino representa un poder simbólico muy importante y que esta institución ha decidido promover desde la comunidad un lenguaje incluyente.

La Universidad de Guadalajara seguramente entregará algunos títulos sin la distinción de género, pero se atribuye a situaciones administrativas y que los trámites ya habían sido realizados.

Pero a partir de este ciclo 2019-2020, los títulos universitarios tendrán una distinción de género y no va haber marcha atrás.

Encuesta sobre el título universitario

Algunas compañías contratan sin títulos universitarios en el mundo. | Pixabay

Según un estudio publicado por Glassdoor, un portal especializado en la búsqueda de trabajos en el sector tecnológico, la demanda laboral ha cambiado e importantes empresas a nivel mundial como Google, Apple o IBM, están retirando de sus requerimientos el título universitario para contratación de personal.

El portal realizó un análisis en el que identificó que hay, por lo menos, 15 grandes compañías con operaciones en todo el mundo que están contratando personal con conocimiento especializado y formación inferior a cuatro años.

Entre esas empresas destacan Google, Ernst and Young, Penguin Random House, Costco Wholesale, Whole Foods, Hilton, Publix, Apple, Starbucks, Nordstrom, Home Depot, IBM, Bank of America, Chiplote, Lowe’s.

Cabe destacar que dichas empresas no desestiman la importancia de tener una formación académica dentro de una universidad, sin embargo, han decidido eliminar esa barrera de sus requerimientos de contratación.