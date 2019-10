Urge aumentar el salario emocional en el trabajo

Sinaloa.- De acuerdo con los datos de la OMS, hace apenas dos años, el 75 por ciento de los mexicanos presentaba estrés laboral, cifra por encima de China (73 %) y Estados Unidos (59 %).

El estrés es un trastorno biopsicosocial global, surgido por las demandas de una sociedad cada día más exigente, que repercute en la salud física y psicológica de los individuos, por ello es importante crear una cultura de prevención encaminada a producir bienestar laboral y aumentar la calidad de vida de los integrantes de las instituciones.

Si bien a nivel gubernamental se están tomando medidas como la instauración de la Norma 035 para cumplir con la agenda internacional desde los niveles institucionales, las empresas mexicanas deben empezar a cambiar los paradigmas en torno a los modos de funcionamiento organizacional.

En entrevista para EL DEBATE, Moraima Carvajal, experta en coaching enfocado al campo laboral y organizacional, compartió sus puntos de vista sobre este problema.

El desarrollo personal en el trabajo

Moraima Carvajal, quien está certificada en metodologías ágiles, observa que los centros de trabajo son lugares donde se forman personas, pero también donde se requieren individuos con diferentes competencias, mismas que las empresas definen, tanto en las áreas de conocimiento específico o técnico, como en habilidades emocionales: «Se buscan también las habilidades personales, de carácter emocional, los valores que se traen; las interpersonales, que están en la interacción con otros, las que te facilitan integrarse a equipos de trabajo».

Carvajal incluyó aquí los estilos de liderazgo, los métodos de trabajo y las formas de innovación que tienen los individuos, y destacó que son habilidades que se pueden desarrollar y propiciar desde las organizaciones: «El crecimiento de los individuos en el ámbito laboral no es solo una formación técnica de la carrera, sino que es el desarrollo como persona, es el desarrollo humano. No hay edad para dejar de capacitarse o de mejorar como profesional y persona», y añadió que actualmente las empresas apuntan a competencias mucho más bastas, esto se observa en la medida que una institución contrata personas diferentes, cuando incluyen individuos con rangos de edades diferentes, por ejemplo.

Mejora del ambiente laboral

Moraima apuntó que un mejor ambiente laboral se logra aumentando la calidad de vida de los empleados, retribuyéndoles con lo que ella llama el salario emocional, que son los satisfactores más allá del salario económico y que generan las condiciones para que el trabajador se sienta bien.

Ella menciona que hay que darle la oportunidad al empleado de desarrollar su oficio, eliminando las dificultades que puedan existir dentro de la misma organización, escuchándole y tomándole en cuenta, y conciliando el área laboral con la familiar, por ejemplo permitirles salidas para resolver compromisos relacionados con problemas familiares, pero también para estar presentes en los momentos de gozo o celebración, porque son esos satisfactores los que repercutirán en el bienestar del trabajador.

Añadió: «Ir saliendo de ese esquema en que trabajamos muchísimo en el país, de las diez horas diarias, que de verdad sean jornadas de trabajo mucho más justas», que se tomen en cuenta y se dé importancia a las actividades que hacen feliz al trabajador, que los líderes vayan más allá de colocar al empleado en cuadro de honor, sino que se involucren en el reconocimiento y conocimiento del personal de manera más íntima. Desde que le hablaste y le mandaste un mensaje, desde que te comprometiste a ir con él a comer, a tomar un café, todo eso conforma la parte del salario emocional», recalcó.

Beneficios del salario emocional

Carvajal anotó que uno de los beneficios de aportar riqueza emocional a la planta laboral es el hecho de que se disminuye la rotación de empleados, fidelizando a los trabajadores: «Hoy en día alguien dura como que un año a lo máximo, sobre todo los más chavos», lamentó.

Para Moraima, destacar estas formas de laborar tiene que ver con la aplicación de la psicología positiva en las instituciones, que es aquella que se centra en mirar las fortalezas y enriquecerlas; sin embargo, comentó que no se deben dejar de lado las situaciones problemáticas, por ejemplo aquellas que ocasionan estrés, situaciones cada vez más presentes en los países industrializados.

En este sentido, la estratega en el ámbito institucional ve muy bien que en México ya tengamos una norma para la identificación, análisis y prevención de factores de riesgo en el trabajo, que es la NO-035-STPS-2018, pues los mexicanos figuran entre los más estresados del mundo por motivos relacionados a lo laboral.

Sinergia y compromiso

Para alcanzar la meta de tener equipos integrados y efectivos, donde los integrantes interactúan para alcanzar objetivos, se comparta información y tomen decisiones eficaces dentro de su área de responsabilidad y se genere sinergia positiva, es necesario tener trabajadores satisfechos en el área personal: «Es decir, que no solamente sea puntual en la satisfacción del equipo o de la organización per se, sino que tú también como integrante de ese equipo te sientas satisfecho, porque es esa satisfacción personal la que va incidiendo en la mejora del clima laboral», recalcó.

Para ella, la aplicación de la psicología positiva en las organizaciones hay que verla desde el funcionamiento óptimo y de la vida de la organización, diríamos como positiva en el nivel individual, en el organizacional, propiamente dicha, y con la interacción con el entorno, en la medida que tú tengas un trabajador que esté satisfecho: «Que no lo vean como que te van a poner carita feliz, sino que se le pueda demostrar los beneficios que se puede tener en la selección de personal, en el entrenamiento que se les da a los trabajadores, en la merma también que tiene lo que es el material, o lo que es el retrabajo, porque hay una responsabilidad en quien no supo entender bien las instrucciones, pero también en quien no supo dar bien las instrucciones». Moraima destacó a la comunicación como clave para lograr el éxito en las organizaciones.

El coaching empresarial

Para la experta, un coach profesional es un motivador, alguien que promueve que su cliente pueda diferenciar quién es, qué hace y cómo lo hace, utilizando métodos de escucha activa y empatía, para promover su desarrollo personal, generando cambios tanto en las perspectivas de vida, como en la motivación que se tiene para estar comprometidos con las responsabilidades del individuo para alcanzar sus metas de vida, personales o laborales, promoviendo que el individuo siempre saque lo mejor de sí mismo: «Los servicios de coaching siempre insistimos en que no deben confundirse ni son sustituto de la psicoterapia o del counseling o del diagnóstico médico. Lo que se hace es trabajar un aspecto de la vida de la persona, pero no estamos trabajando graves problemas emocionales ni tampoco enfermedades».

Moraima, también especialista en métodos de comunicación, mencionó que existe el coaching coercitivo, que son modelos donde empujan a los individuos a sacar lo peor con el supuesto de lograr un empoderamiento; sin embargo, no comulga con esas ideas, pues lo considera un estilo muy invidualista e invasivo.

Carvajal contempla al coaching como una herramienta a la que actualmente muchas instituciones y empresas pueden acceder para aumentar el desarrollo humano de los individuos que las integran, generando con ello mayor calidad de vida laboral y mejores ambientes de trabajo.

Bienestar Organizacional: Factores de la felicidad laboral

En el artículo «Factores condicionantes de felicidad organizacional», de George Dutschke, escrito para la Revista de estudios empresariales de la Universidad de Jaen, en España, se destaca en su fundamento teórico que la base del bienestar en una institución u organismo son las emociones y los comportamientos organizacionales, resultado de un pensamiento estratégico en torno al mismo.

Una organización feliz es aquella donde los integrantes y líderes, desde las fortalezas de su individualidad, tienen una actitud positiva, promueven el respeto, la cooperación, la responsabilidad y la amabilidad, son creativos y capaces de generar cambios, se piensa en lo que «es posible» y no solamente en la solución de problemas, trabajan en equipo para lograr un objetivo común y están satisfechos con los retos que le confieren el desarrollo de su trabajo, a través de los cuales suelen proporcionar una diferencia positiva en la vida de otras personas; la organización, es respetada y valorada por la comunidad.

Colaboradores y directores están involucrados de forma efectiva y emocional con la organización, considerando el trabajo como una ocupación feliz.

Los líderes también incentivan un ambiente que fomenta la colaboración, la cooperación y el responsabilidad.

Entorno saludable: Pautas de la Organización Mundial de la Salud para generar un entorno laboral saludable.

Proteger.- La salud mental de los colaboradores, reduciendo los factores de riesgo relacionados con el trabajo. Promover el desarrollo de los aspectos positivos del trabajo y de las cualidades y capacidades del personal; y solucionar los problemas de salud mental, con independencia de su causa.

Tomar conciencia.- De todo aquello presente en el entorno de trabajo que se puede adaptar para promover una mejora de la salud mental de los empleados.

Aprender.- Sobre las motivaciones de los directivos y empleados de las organizaciones que han adoptado medidas; no reinventar la rueda y fijarse en las medidas adoptadas por otras instituciones.

Conocer.- Las necesidades de cada trabajador y las oportunidades de que dispone, con el fin de elaborar mejores políticas en materia de salud mental ; conocer cuáles son las fuentes de apoyo a las que pueden recurrir las personas para pedir ayuda.

Fuente: OMS.

El perfil

Nombre: Moraima Carvajal

Profesión: coach, docente y consultora experta en métodos de comunicación y prospectiva estratégica.

Trayectoria: posee posgrados en historia contemporánea, planeación estratégica y maestría en alta dirección pública. Licenciada en Comunicación. Diplomada en Psicología Positiva (UNAM). Certificada en metodologías ágiles. Coach certificada y afiliada a International Association of Coaching. Posee más de 25 años de experiencia profesional como servidor público y privado en México.