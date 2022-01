Urge replantear plan de seguridad en Zacatecas: Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo

Zacatecas.- El plan de seguridad en Zacatecas debe replantearse ante los constantes reportes de homicidios y la crisis de violencia que sufre la entidad, urgió Saúl Monreal, el alcalde de Fresnillo.

Saúl Monreal declaró lo anterior tras el asesinato de tres policías municipales de Fresnillo el pasado martes 11 de enero de 2022; una policía de Zacatecas el miércoles, y un policía de tránsito ejecutado en Guadalupe el viernes, así como los constantes hechos violentos registrados desde los últimos meses en Fresnillo, el municipio más violento de México.

"Es una situación compleja, difícil, el tema de seguridad, y no es privativo de Fresnillo, al día siguiente tuvimos otro suceso en la capital de Zacatecas, de una mujer policía y hace unos momentos (viernes) en Guadalupe un policía vial, o sea es una situación delicada, compleja. Yo insisto, yo he insistido, he dicho que se tiene que replantear la estrategia de seguridad pública porque ahí están los resultados", dijo el menor de los Monreal en entrevista con Grupo REFORMA.

"Ha bajado la incidencia delictiva, pero sigue, en el caso de Fresnillo siguen los homicidios y sigue la situación difícil, por eso nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del Gobierno federal, del Gobierno del estado (a cargo de su hermano David Monreal). Es replantear toda la situación", insistió.

Zacatecas lidera a nivel nacional la tasa de víctimas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, con 89.99, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Ante este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a este estado el pasado 24 de noviembre con el gabinete de Seguridad, para anunciar el "Plan de Apoyo a Zacatecas", estrategia que no ha convencido a Saúl Monreal.

"Se generó un plan de apoyo a Zacatecas, pero vemos que sigue la situación, si bien no como antes, pero sigue la situación con homicidios, sigue la situación un poco compleja", reconoció.

El alcalde de Fresnillo reprochó que, ante la ola de violencia, no ha sido invitado a todas las mesas de seguridad que se han realizado entre la Federación y el Gobierno estatal.

¿Va a las mesas de seguridad de los Gobiernos federal y estatal?

En algunas, la verdad, no me han compartido (información). Incluso Fresnillo está considerado entre los 50 (municipios) prioritarios a nivel nacional en materia de seguridad.

Y pues, la verdad, yo he participado en algunas (mesas), pero lo mismo, la misma postura que he insistido y que he dicho sobre los resultados. La verdad aquí en Fresnillo la gente lo que requiere son resultados y lo que está pidiendo es tranquilidad, es paz para todas las familias.

A todos les he pedido que se trabaje en el caso, por ejemplo estos tres policías que lamentablemente perdieron la vida, yo he pedido y exigiendo justicia que el Fiscal General del Estado nos explique, que nos dé resultados sobre este tema porque no sabemos el móvil, no sabemos qué fue lo que pasó y es necesario que la sociedad de Fresnillo tenga información sobre el tema.

Apenas el pasado 11 de enero tres policías municipales de Fresnillo fueron asesinados. Foto: Cuartoscuro

Yo he dicho, he insistido que Fresnillo debe de estar en las reuniones. Es importante esta comunicación, yo espero una mejor comunicación y colaboración.

¿Por qué no ha sido invitado?

En la encuesta del Inegi somos el primer lugar en percepción de inseguridad. Yo les he dicho que Fresnillo debe de estar en las mesas (de seguridad) y estar considerado porque, de lo contrario, imagínese si no hay una estrategia o si no hay una coordinación en los tres niveles de gobierno, es algo muy preocupante.

La sociedad debe estar muy al pendiente, nosotros como autoridades, los tres niveles, debemos de tener una estrecha comunicación para dar mejores resultados. En Zacatecas, tan sólo en los primeros días del año se han registrado diversos hechos violentos, la mayoría en Fresnillo.

Apenas el 11 de enero, tres policías municipales fueron emboscados y ejecutados en la Colonia La Fortuna.

Una semana antes, el 4 de enero, un enfrentamiento entre delincuentes con agentes de investigación en este municipio dejó como saldo un oficial herido y dos gatilleros muertos.

Y dos días antes, el 6 de enero, 10 cuerpos fueron dejados en la Plaza de Armas de la capital zacatecana.

¿Cuál es la percepción de los policías luego de estos ataques?

Veo preocupación, les he pedido a todos los elementos que estemos unidos, es momento de la solidaridad, de la unidad y yo, de mi parte, he refrendado todo el compromiso, el respaldo a la corporación.

Los veo también con el ánimo de trabajar por el bien de Fresnillo, estamos conscientes de la situación que se está viviendo en este momento no nada más en el municipio, sino en el estado, en el país, veo a los policías con una actitud positiva.

Sobre el tema de los elementos de su corporación, Monreal añadió que tiene contemplado dotar de más equipo a sus agentes municipales y confirmó que hasta ahora no existe una desbandada.

"Tengo pendiente una entrega de uniformes, no lo he hecho porque se dio la situación de que hirieron a unos policías y luego este suceso lamentable (del los tres elementos asesinados) y por respeto no he podido dotarles de equipamiento, pero si los he estado apoyando y voy a estar de la mano con ellos", apuntó.

El pasado 11 de enero, luego del asesinato de tres policías en Fresnillo, Saúl Monreal reprochó al Gobierno de Zacatecas, a cargo de su hermano David Monreal, por abandonar al municipio en el tema de seguridad.

La de ese día, fue de la segunda ocasión en la que reclama al gobernador la falta de comunicación y coordinación para resolver el tema de la inseguridad en el municipio.

"Soy un cero a la izquierda. Si ellos tienen su estrategia, qué bueno, pero quiero que Fresnillo esté en paz", espetó el pasado 25 de noviembre, luego de que ocho cuerpos aparecieran colgados en el municipio.