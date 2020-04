Uso obligatorio de cubrebocas en Michoacán

Michoacán. – El uso obligatorio de cubrebocas fue indiciado este jueves por el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, esto como medida para evitar el contagio del Covid-19 en la entidad.

“Hago un llamado para que no se compren mascarillas profesionales, destinadas para el personal médico. Una mascarilla hecha en casa con pañuelos o tela es mejor porque puede lavarse diariamente; así no agotamos el material que se necesita en hospitales, no contaminamos y, sobre todo, sumamos una medida de higiene que nos ayuda a cuidar a los grupos vulnerables”, señaló Aureoles.

El mandatario resaltó que el uso de cubrebocas resultó exitoso en otros países y es por eso que a partir de este jueves se determina obligatorio el uso de éste en Michoacán, como medida preventiva ante la pandemia, informó el gobierno del estado.

Hay personas que por su condición son propensas a sufrir complicaciones en caso de enfermar, cuidémonos todos quedándonos en casa y siguiendo las recomendaciones oficiales. Consulta más detalles en https://t.co/3fBwOy6H8G. pic.twitter.com/hXEsYLYq52 — Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) April 16, 2020

“Les pido a todas y todos su solidaridad y colaboración responsable para adoptar esta sencilla pero importante medida”, convocó el mandatario.

Más de 45,000 mujeres y hombres, a través de las 8 jurisdicciones, han recibido capacitaciones para brindar orientación sobre las medidas de prevención y atención médica sobre el COVID-19, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio. pic.twitter.com/iUcxxLgh2x — SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN (@SALUDMICH) April 16, 2020

Agregó que esta nueva medida se implementa con el fin de brindar protección al sector de la población más vulnerable; los adultos mayores, quienes han sido los más afectados por el virus, asimismo, mencionó que con esto se evitará la propagación del virus, de acuerdo a la dependencia.

“El principal objetivo es proteger a la población, especialmente a los más vulnerables como son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Hoy, al igual que quedarnos en casa, lavarse constantemente las manos y mantener la sana distancia, el uso del cubrebocas puede hacer gran diferencia en el control de la enfermedad”, aseguró Silvano Aureoles.

Los trabajadores del sector salud no están solos, en mi gobierno siempre tendrán acompañamiento y apoyo, no bajaré los brazos en la tarea de generar las condiciones que nos permitan brindarles todo lo necesario. ¡Quiero que Michoacán se escuche fuerte! pic.twitter.com/KGQzberkYv — Silvano Aureoles (@Silvano_A) April 16, 2020

También detallo que a través de la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de Salud, publicarán en redes sociales y sitios oficiales, manuales sencillos para que la ciudadanía pueda elaborar sus propios cubrebocas, además resaltó la importancia de no comprar material profesional, según la institución gubernamental.

Como medida adicional, informó que toda la red de centros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) apoyarán con la elaboración de cubrebocas, para cubrir a las zonas más necesitadas del estado, e hizo un llamado a todas las costureras para sumarse a la producción de este insumo.

Toma nota, no mezcles estos productos porque puede ser muy peligroso. #CuidamosTuSalud pic.twitter.com/ZfN5XPG0DK — Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) April 16, 2020

El mandatario reiteró a la población el acatar las medidas de seguridad que han sido recomendadas por las autoridades sanitarias, para evitar la propagación y el contagio del Covid-19, de acuerdo a la información brindada por el gobierno estatal.