VIDEO: Aprendan a cocinar para que no las maten, recomienda maestro de Medicina 

Aguascalientes.- Un maestro de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) fue suspendido de sus actividades laborales, luego de que durante una clase afirmara que la manera de evitar que las mujeres fueran apuñaladas era que aprendieran a cocinar antes de casarse.

Fue durante la presentación de una clase en línea donde se ejemplificaba sobre el caso de una mujer de 43 años que había sido apuñalada por su pareja por haber quemado la cena, cuando el docente Gerardo de León Romo comentó que las mujeres necesitan aprender a cocinar para evitar ser víctimas de violencia por parte de sus parejas.

“Si no sabe cocinar para qué se casan, llega uno con hambre y da coraje”, mencionó el médico antes de que una alumna respondiera un pequeño “ok” casi en forma de asombro ante lo escuchado, entonces el docente reafirmó su postura. “Recomendación del día: Aprendan a cocinar antes de casarse”.

Al instante, otra alumna inconforme con el posicionamiento León Romo se escucha pidiéndole reconsiderar su pensamiento al respecto "No sería mejor que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas” dijo, para luego aclararlo ante el desentendimiento del docente “¿la recomendación no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas?”.

Sin embargo, el doctor parece no entender su conducta al mencionar aquello y refuta "Bueno, esa es la (recomendación) tuya, la mía es aprender a cocinar".

Pronto el metraje de la clase se difundió a través de redes sociales, por lo que la Universidad Autónoma de Aguascalientes salió a dar la cara por medio de un comunicado en donde condenan los actos de acoso, discriminación o violencia.

Informó que el pasado 29 de septiembre se recibió la denuncia en la Defensoría de los Derechos Universitarios donde se señala a un profesor del Departamento de Medicina por distintos hechos y comentarios en contra de la dignidad de los alumnas y alumnos de la institución.

“Con fundamento en lo establecido en la Legislación Universitaria se solicitó a la autoridad del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata del docente. Esto medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso”, afirmó la UAA.

La institución educativa afirmó que las acciones que se tomarán ante conductas de esa naturaleza no tendrán tolerancia a cualquier forma de violencia.