VIDEO: Así explotó camión monstruo blindado con todo y sicarios del CJNG en Michoacán

Michoacán. - Mediante las redes sociales, circula un video en el que se aprecia como un camión “monstruo” blindado explotó con sicarios dentro; presuntamente el vehículo pertenece al grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las redes sociales el hecho se registró en el estado de Michoacán; en donde señalan que el camión monstruo fue destruido al pasar por una mina plantada en un camino y al pasar se registró la explosión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, el hecho es vinculado al nombre de Cárteles Unidos, otro grupo criminal con presencia en el estado de Michoacán, sin embargo, ellos no son los únicos relacionados al atentado, sino también existe la posibilidad que haya sido por parte de las autodefensas que han retomado operación en la meseta purépecha.

De acuerdo al video que circula en las redes sociales, se aprecia cuando el vehículo va pasando por una calle y se ve una pequeña explosión que prende todo el camión, sin embargo, al momento de seguir avanzando lleva llamas de fuego en su exterior e interior, algunos segundos más adelante se aprecia que explota totalmente al iluminarse la imagen.

Según los medios locales, algunos testigos presenciales señalan que el automóvil explotó por una mina plantada en el suelo, ante el estallido tan fuerte el incendio provocó la pérdida total de los neumáticos y otras partes del camión.

Aunque se señala que el vehículo monstruo llevaba sicarios pertenecientes al grupo delictivo del CJNG bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”; hasta el momento se desconoce si hubo decesos o algún herido a causa de la explosión.

CJNG pide a Michoacán no dejarse usar por Cárteles Unidos

A través de un video en redes sociales el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hace su primera aparición durante el 2021 en donde pide a los ciudadanos y ciudadanas de Michoacán, no dejarse usar por el grupo criminal Cárteles Unidos quién también tiene presencia en la meseta purépecha.

En una grabación de 2 minutos con 15 segundos habla un hombre con voz fuerte, mientras que está rodeado por aproximadamente otros 60 hombres, quienes se mantienen cubiertos del rostro, además de portar pechera y armas de alto calibre.

En el mensaje que es emitido a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y portavoz pide a los michoacanos no dejarse usar por los integrantes de Cárteles unidos quienes acusan de extorsionar al pueblo y usar a las mujeres del estado en su conveniencia.

VIDEO: Así explotó el monstruo blindado con todo y Sicarios dentro del CJNG en Michoacán pic.twitter.com/YSnM4LFu6Y — El Blog del Narco (@mundonarcocom) January 6, 2021

“A los Cárteles Unidos comandados por el Abuelo Farías, Tico, Boto, Paredes, Poncho, Güicho y a ti Coruco, hijo de tu $%#”& madre que ya no se escondan atrás de la ciudadanía y ya no utilicen a mujeres y niños para hacer sus manifestaciones para pedir apoyo al gobierno porque yo soy michoacano y yo no utilizo a mujeres y niños. Yo soy narcotraficante, gente de trabajo y no utilizo la ciudadanía y menos los expongo como ustedes porque ustedes son Zetas pero se hacen llamar Cárteles Unidos”, se escucha en el video.