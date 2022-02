VIDEO: Así fue el romántico primer baile de bodas de Elba Esther Gordillo y Luis Lagunas

Guadalajara, Jalisco.- ¡Ay, el amor, el amor! Este fin de semana se unieron en matrimonio la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo y su abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez y para tan especial fecha eligieron un romántico tema de los años 70.

Aunque la noche de este sábado por momentos se convirtió en un cuento de hadas en donde los villanos intentaban a toda costa impedir el enlace nupcial, pues maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron destrozos en el Jardín Etnobotánico, ubicado en la capital de Oaxaca, lugar en que se realizaría la boda religiosa y el gran banquete.

Cabe recordar que un día antes los enamorados ya habían contraído nupcias por la vía civil y únicamente faltaba realizar la boda religiosa y disfrutar del gran banquete que tenían preparado.

Finalmente, la novia de 77 años de edad y el novio de 41 pudieron unir sus vidas en matrimonio ante la mirada de decenas de invitados quienes los vieron tener un final feliz sobre la pista de baile.

La melodía que bailó la pareja de enamorados en su primer baile como esposos fue “You’re the first, the last, my everything”, canción de Barry White, perteneciente al disco Can't Get Enough que el cantante estadounidense lanzó en agosto de 1974, cuando Elba Esther Gordillo apenas tenía 30 años de edad y su hoy esposo aún no nacía.

En el video al que ha tenido acceso DEBATE se ve como la enamorada novia viste una larga capa, cual si fuera una reina, mientras baila seductoramente moviendo sus hombros y atrayendo a su novio quien le sigue el paso.

De fondo se pueden escuchar los aplausos de los asistentes, quienes se pudieron de pie para atestiguar la gran felicidad que en esos momentos embargaban a la pareja, quienes dan giros uno en torno del otro y levantan las manos en representación de triunfo y felicidad.

Además del video del baile nupcial, en redes sociales también han sido publicadas fotografías de la boda religiosa, siendo el propio Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, quien las ha difundido.