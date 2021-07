VIDEO: CJNG amenaza a Guardia Nacional y Militares, pide no apoyen a Autodefensas de Michoacán

Morelia, Michoacán.- Gatillos que integran el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han lanzado una nueva amenaza a agentes de la Guardia Nacional y a militares del Ejército Mexicano que operan en Michoacán con la finalidad de que no brinden apoyo a los grupos armados llamados Autodefensas.

"Les voy a dar un consejo y una advertencia: no se dejen ver lo pendejo por parte del puto Abuelo, de los putos Viagras, del puto Kiro, del puto Hipólito Mora y todos los que conforman el mugroso cartel de Cárteles Unidos y vayan al apoyo de ellos para pegarle a mi gente"

Dicen en un video de dos minutos y 19 segundos de grabación que ha sido publicado en redes sociales y en el que también acusan que "todos los que conforman Carteles Unidos son Autodefensas".

El vocero del CJNG aclara que sus enfrentamientos armados han tenido como principales objetivos a grupos contrarios que pelean la plaza de Michoacán.

No obstante, la gente de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" advierten que sus armas ahora podrían apuntar a las Fuerzas Armadas de México si estas continúan brindando apoyo a los integrantes de Cárteles Unidos, de los cuales señalan solo "le ven lo pendejo al gobierno diciendo que son Autodefensas".

"Aunque mi guerra no sea con el gobierno si ustedes Guardia Nacional y 'Guachos' los sigue apoyando les vamos a dar una probada de su propio chocolate. No quiero dar la orden que de les peguen en emboscadas"

Amagaron en la filmación en la que aparecen encapuchados, con armas largas y chalecos antibalas.

El CJNG también señaló directamente a Juan José Farías, alias "El Abuelo", Ángel Gutiérrez; "El Kiro", comandante de la policía que recientemente fue privado de su libertad y posteriormente rescatado; y a Hipólito Mora, ex líder de autodefensas y ex candidato del PES a la gubernatura de Michoacán de pertenecer al grupo delictivo Cárteles Unidos que opera en Michoacán.

Además, acusaron a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano de recibir dinero de parte de los Carteles Unidos y Los Viagras, a quiénes dejan operar en el estado.

"Mi guerra no es con el Gobierno, pero si no dejan de agarrarles dinero a esas lacras, cobracuotas, violadores, mata inocentes y secuestradores del puto Abuelo, de Los Viagras, El Kiro, Hipólito Mora, les voy a empezar a buscar en emboscadas yo y mi gente. Soldado que es avisado, no muere en batalla".