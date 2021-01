VIDEO: Indigna burla de Chumel Torres sobre mujer guanajuatense estafada con tanque de helio

Guanajuato. - Usuarios de redes sociales se han indignado ante el video de burla realizado por el youtuber Chumel Torres, luego de que el influencer se mofara de la mujer originaria de León, Guanajuato quien fue estafada con un tanque de helio, mientras ella solicitaba uno de oxígeno pues enfrentaban la pandemia del Covid-19.

Hace algunos días la historia de esta familia se volvió viral, debido a la denuncia de la mujer guanajuatense, pues había sido engañada por unos presuntos vendedores de tanques de oxígeno médicinal para atender el Covid-19 y pagó 6 mil pesos por uno, pero a la mujer se le entregó uno de helio.

Luego de la compra, un familiar de la víctima acudió a rellenar el tanque, sin embargo, fue ese el sitio en donde se le notificó la desagradable noticia, pues la habían robado y le habrían vendido un tanque de helio, señaló la agraviada.

Sin embargo, ni el aumento de contagios, muertes y ocupación hospitalaria en el país fueron suficientes para el youtuber, quien compartió una video riéndose del hecho que afectó a una familia en medio de esta pandemia mundial.

Chumel Torres usó su cuenta en Twitter para compartir un video en el que la mujer se queja del fraude con un efecto conocido como “Ardilla” haciendo burla de la venta del tanque de helio. “Si se ríen se van a ir al infierno ¡Nos vemos allá!”, agregó el influencer a través de su cuenta oficial y adjuntando el video editados.

Luego de la publicación de Chumel Torres, algunos usuarios de las redes sociales se indignaron ante la burla, y señalaron que fue insensible de parte del youtuber usar eso como algo gracioso.

“Hay cosas de las cuales podemos reírnos, un accidente o incidente ‘gracioso’ lo que le hicieron a esta señora es por demás ruin y deleznable”, fue uno de los comentarios de los usuarios de la red social.

Sin embargo, también algunos usuarios aprovecharon para apoyar la burla del conductor y señalaron que solo era un momento de risa, incluso dijeron que ellos hubieran reído si eso les pasara.

“Si me hubiera pasado a mí, yo me cargaría un chingo de risa, por eso me permito reírme de aquello. Dice el dicho: no hagas lo que no te quitaría que te hicieran, y conmigo no habría bronca”, señaló un usuario que apoyaba el video del influencer.

Actualmente el estado de Guanajuato se encuentra en semáforo rojo debido al aumento de casos y muertes causadas por el Covid-19, desde inicios del 2021 los guanajuatenses, así como otras entidades del país se han enfrentado a la escasez y robo de tanques de oxígeno, ante la alta demanda.

Han muerto dos integrantes de familia estafada con helio

La familia originaria de León solicitaba un tanque de oxígeno debido a que mantenían a dos miembros de la familia enfermos por Covid-19 y requerían del insumo medicinal para ayudarlo, sin embargo, fueron estafados pues al realizar una compra de un presunto tanque a través de internet, resultó ser uno de helio.

Cuando la familia se dio cuenta de la estafa pidió que Dios perdone a la persona que les cobró 6 mil pesos por el tanque, pues no era justo lo que había hecho, aprovechándose de una situación de alarma y vulnerabilidad, de igual manera, informaron que ante la falta del oxígeno, a mediados de diciembre el padre falleció y fue recientemente y con el mismo panorama que perdieron a su madre, a causa del SARS-CoV-2.