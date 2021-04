VIDEO: Párroco acusa que violencia en Aguililla, entre CJNG y Cárteles Unidos; autoridades solapan

Aguililla, Michoacán. - A través de un video que circula en las redes sociales, un sacerdote presuntamente de Michoacán, se grabó para contar sobre la violencia que viven los pobladores a causa del ingreso del CJNG a la comunidad y ha causado inseguridad en la entidad.

“Hago este pequeño video para manifestar lo que está pasando en Aguililla, en este momento y darles algunos datos de la violencia y de todo lo que sucede, lo hago a raíz de que el señor cura de Aguililla, hizo un video en vivo, dando a conocer como esta la situación y sobre todo desmentir al tal Israel Patrón Reyes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán”

El párroco señaló que el titular de la SSP de Michoacán, “mentirosamente y dolosamente” dice que en Aguililla, no ha pasado nada y que los videos que han salido de la entidad no son del sitio.

El presunto clérigo señaló que aunque circulan videos que en realidad se puede dudar de la procedencia por parecer solo en un cerro, la realidad es que los pobladores temen por su seguridad ante los hechos violentos que se registran en la entidad.

Asimismo, señala que el padre de Aguililla ha denunciado en sus redes sociales en diferentes ocasiones que nadie, (autoridades) les ha ayudado. Asimismo, agregó que ellos como parte de la Iglesia Católica están obligados a denunciar cuando se está asesinado a las ovejas (creyentes), agregando que es un tema que tiene mucho tiempo.

El párroco señaló que aparentemente el grupo de Michoacán, es apoyado por el gobierno del estado, aunque señaló que esto no está comprobado, además mencionó que sería presuntamente el gobierno quien acompaña al grupo delictivo a recorrer los territorios para recuperar lo que se ha apropiado el CJNG.

“Ahora la situación en Aguililla, es que no es solamente esa lucha, esa lucha que ya tiene meses y también aclarar que quienes cortan los caminos son los del grupo de aquí de Michoacán, con la finalidad de impedir que los de Jalisco, lleguen a sus territorios, pero al mismo tiempo perjudican a toda la población”, agregó el sacerdote.

El clérigo señaló que ante la violencia que se vive en la Aguililla, el padre residente del sitio ha señalado que la manera segura de salir es por el “Montoso”, agregando que son unas brechas que se encuentran en el aguaje y con rumbo a Tepalcatepec, además de resaltar que tienen toque de queda que solo permite salir a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.

El párroco señaló que la violencia es real y que nada es inventado, acusó que ni el gobierno actual de Michoacán bajo el mandato de Silvano Aureoles, ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacen nada para solucionarlo.

“Haganme el favor de difundir que Aguililla ahorita está en su peor momento, está llegando gente desconocida, encapuchados”, agregó durante el video.

También denunció que en el video del sacerdote se puede apreciar cómo les llegan víveres a los soldados, pero cuestiona que a los pobladores no les dan ningún tipo de ayuda ¡Que se mueran de hambre!, acusando que la población no recibe apoyo porque no los consideran importantes.

Además aprovechó para decirle Patrón Reyes, “mentiroso”, pues el municipio de Aguililla, no colinda con ningún municipio de Jalisco, por lo que los atentados que se registren alrededor de Aguililla, ninguno puede pertenecer a la región vecina.

“Me atrevo a hacer esto que estoy haciendo, porque el Señor Cura pide ayuda, el señor cura de Aguililla y ¿Quién le va a dar la ayuda?, ¿Quién le va a dar la ayuda?, la ayuda a venir del ¿gobierno federal? ¿del gobierno estatal?,¿Le va venir de las autoridades eclesiásticas de Michoacán? o solo Dios”, finalizó el párroco.

Desde hace algunas semanas el municipio de Aguililla, un territorio codiciado por los grupos delictivos de Michoacán, debido a sus características demográficas y climáticas; se ha vuelto una zona de guerra y es que al pertenecer en la zona de Tierra Caliente, la entidad ha tenido que enfrentar desde hace algunos años la llegada de grupos armados que buscan la región para controlar la entidad.