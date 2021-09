VIDEO. Con 3 helicópteros evacúan zonas de riesgo en Hidalgo por posibles inundaciones

Hidalgo.- Ante el desbordamiento de la presa Danxhó del Estado de México, aguas que se dirigen al río Tula en Tula de Allende, Hidalgo, el Ejército mexicano ha dispuesto tres helicópteros para evacuar a las personas que viven en Valle del Mezquital ante el inminente crecimiento del cuerpo de agua que, de nueva cuenta, inundará las calles del municipio.

Hace una hora, el gobierno de Hidalgo alertó que, de acuerdo con lo informado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se ha desbordado el embalse ubicado en Jilotepec, Edomex, por lo que se espera que el río Tula crezca poniendo en peligro la vida de los habitantes que viven cerca de la zona.

En redes sociales se difundió un video donde se ve a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llamar la atención de los ciudadanos hidalguenses que se encuentran reunidos a su alrededor para informarles sobre la crecida de agua del río, por lo que les avisa que se dispone de un helicóptero para sacar a las personas que tienen sus domicilios en zonas bajas.

"Conagua nos informó que viene una venida de agua mayor que la que inundó Tula, no sabemos, no sabemos hasta dónde va a llegar, no lo sabemos. Personal militar estará permanentemente resguardando las colonias", expresó el agente federal.

Con la atención de los pobladores, señaló que lo más importante, en estos momentos, es que se salven vidas humanas, pues lo material se recupera, por lo que enfatizó que había arribado con un helicóptero para llevárselos del lugar en esos momentos.

"Yo vine aquí con un helicóptero para evacuarlos en este momento", señaló el elemento de la Sedena indicando que el que quisiera irse con él que se preparara para partir.

En medio de los crecientes murmullos de los hidalguenses, informó que serían tres helicópteros los encargados de evacuar a toda la población de la zona.

El uniformado precisó que en aproximadamente dos horas el agua empezaría a fluir por el río Tula por lo que, de nueva cuenta, instó a los que viven en zonas bajas a subirse al helicóptero.

Ante la pregunta sobre si se desbordaría la presa Endhó que se encuentra sobre la corriente del río Tula, el elemento mexicano aclaró que, en estos momentos, no se puede saber con certeza, por lo que algunos decidieron regresar a sus casas.