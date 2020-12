VIDEOS: Con sillazos incitan a la gente a ponerse el cubrebocas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El municipio de Irapuato sigue destacando de los otros 45 que conforman al estado de Guanajuato por los peculiares métodos que han aplicado entre la población para hacer conciencia en la ciudadanía sobre el uso del cubrebocas y los protocolos sanitarios que deben respetar en el momento más álgido de la pandemia del coronavirus.

En redes sociales del Ayuntamiento de Irapuato como en las de la sociedad en general circulan videos sobre un grupo de integrantes de la lucha libre realizando una 'ruda' campaña para incitar a la población a portar el cubrebocas, uso que desde hace meses ha sido decretado como obligatorio por el Gobierno del Estado de Guanajuato para cortar la cadena de contagios del Covid-19.

Con sus típicos disfraces y una silla en la mano es como los luchadores profesionales Lepra, Moco, Gargajo, Costal Clown y Negro García Jr. recorren la Plaza del Comercio Popular de la ciudad de Irapuato buscando a persona que no porten el cubrebocas.

"¡Cubrebocas por favor!", "¡Señor!, póngase el cubrebocas ¡Póngaselo bien!" y "¡Carajo! Estamos diciendo desde allá que se lo ponga" son algunas de las expresiones que se les escucha decir a dos de los luchadores mientras se les ve en la grabación lanzar una silla contra un hombre que no porta este artilugio mientras se encuentra al interior de la plaza.

En un segundo video se le escucha ordenar con voz fuerte a uno de los luchadores "¡Póngaselo! Así se lo debe de poner. Y todo arriba de la nariz", mientras que el hombre solo calla y obedece sacando el cubrebocas de su bolsillo del pantalón.

En las publicaciones que ha hecho el Gobierno de Irapuato sobre esta campaña hay comentarios que critican el método de promoción diciendo que "es un abuso de autoridad", "abusivos", sin embargo, hay quienes aclaran que la persona que siempre resulta golpeada es parte del equipo que acompaña a los luchadores.

Entre los post que ha hecho la sociedad reaccionando a esta campaña aplicada por profesionales de la lucha libre también hay algunos que destacan la creatividad y aportación que hacen los deportistas, mientras que otros comentan que quienes no usan el cubrebocas, "solo así (a sillazos) van a entender".

Según las declaraciones de los propios luchadores, durante su recorrido repartieron entre los ciudadanos cerca de 200 cubrebocas a quienes no traía uno puesto y amenazaron con seguir recorriendo diversos puntos de afluencia de la ciudad de Irapuato en busca de personas que a pesar de las indicaciones sanitarias hacen caso omiso a portar su cubrebocas, tapando nariz y boca.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Irapuato a DEBATE la campaña “Lucha vs el Virus" se realizó con el apoyo del colectivo Jóvenes de Acción Poética Irapuato, quienes también se han encargado de pintar frases en muros como "Quédate en tu casa, así como te quedaste con el dinero que me debes", "El coronavirus y mi ex son igual de tóxicos", "Que dice mi mamá que te pongas el cubrebocas", entre otros.

Cabe recordar que el estado de Guanajuato lleva un mes padeciendo el nivel más crítico de la pandemia del coronavirus, pues han roto un récord tras otro, siendo los más recientes un total de 1,273 contagios reportados el pasado 2 de diciembre y 67 muertes el pasado 18 de diciembre.

Hasta ayer la entidad tenía 79,406 casos de contagio, estando entre ellos el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhe Rodríguez Vallejo, además de 5,130 muertes a causa de la pandemia del virus SARS CoV-2.