Va FGR contra fallas en caso de 'El Marro' 

Cd. de México, México.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que iniciarán una investigación para aclarar las irregularidades en el cateo que derivó en la captura de familiares de José Antonio Yépez, "El Marro".

Aseguró que la FGR no podía asumir diligencias que no llevó a cabo y con las que no estaba de acuerdo, pues la Fiscalía de Guanajuato inició el operativo del 20 de junio con base en una orden de cateo para la búsqueda de un auto con reporte de robo.

"Cuando te dan una autorización para un cateo no es para todo lo que te encuentres o para lo que te dé la gana. No te permiten hacer otra cosa, cualquier otra diligencia que hagas que no sea esa, el Juez la va a descalificar", reprochó el Fiscal en entrevista radiofónica.

"Entonces no encontraron el vehículo, y luego señalan que en los alrededores encontraron a estas personas y dijeron que había una cantidad menor de droga -que no era la materia del cateo y que un juez te lo va a tirar- y una vez que vieron todo lo diligenciado y que no tenía que ver con la orden y que tenían a detenidos y que no sabían que hacer con ellos, entonces van al MP federal y la delegación y piden 'hazte cargo tú'", reprochó el Fiscal.

Reveló que el delegado de la FGR en Guanajuato dijo a representantes de la Fiscalía de Guanajuato que no podía asumir diligencias que no son del fuero federal, como era el caso del narcomenudeo que se pretendía imputar.

"Entonces se fueron con un juez local y les dijo lo mismo, y entonces salen a decir que todo lo que les pasó es porque no aceptamos algo que habían hecho mal.

"Guanajuato lleva cinco años de ser un infierno de violencia, este señor fiscal lleva 11 años ahí; nosotros vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe una imputación de carácter legal. No puedo manejar una institución con base en chismes e imputaciones mediáticas", manifestó Gertz Manero.

