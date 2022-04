Vacuna intensivamente IMSS Aguascalientes a población contra COVID-19 en el mes de abril

Importante señalar que si se tiene un prueba con resultado positivo por Covid-19 se debe esperar hasta no presentar síntomas de la enfermedad, y para segundas dosis, se debe haber recibido la primera en un máximo de 56 días antes.

Las Unidades de Medicina Familiar en las que el IMSS Aguascalientes instalará módulos de atención son las No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11 y 12 y tenderá a toda la ciudadanía en general; y los así como las escuelas de nivel medio y superior recibirán a estudiantes, trabajadoras y trabajadores así como familiares y amigos de estos.

“El objetivo es vacunar a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquellas que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis” afirmó el gobierno estatal, quien agrego que con ello se busca reducir la mortalidad de la enfermedad en la entidad.

