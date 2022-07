Valeria desapareció hace 2 meses en Michoacán, su mamá pide ayuda para buscarla en Guerrero

Morelia, Michoacán.- Valeria G. D. de 15 años de edad, desapareció la noche del 3 de mayo del 2022, se sabe que viajó de Morelia hacia Acapulco, pero ni la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), ni la de Guerrero han dado resultados en la localización de la menor.

La madre de Valeria está desesperada, clama por ser escuchada, pide ayuda para que se haga una búsqueda por las autoridades correspondieses en Acapulco, Guerrero.

"Estoy bien desesperada, ya tiene más de dos meses que no sé nada de ella (...) Yo lo que quiero pedir a la Fiscalía de Guerrero que me puedan ayudar, por favor, que la búsqueda de mi hija", dice la madre casi entre lágrimas, quien tuvo que tomarse un tiempo para poder seguir respondiendo las preguntas de la prensa.

"Es una situación demasiado desgarradora, como familia hemos intentado hacer todo a nuestro alcance, para encontrar a mi prima", dijo una joven que acompañaba a la mamá de Valeria.

La desaparición de Valeria

La noche del 3 de mayo Valeria se acercó a su madre para pedirle permiso para salir a "hacer una tarea", la respuesta fue negativa, pues ya eran casi las nueve de la noche, un horario que su mamá consideraba no era el mejor para salir.

Su mamá nunca imaginó que sería la última vez que vería a su hija de 15 años.

Fue hasta el 5 de mayo que se emitió al Alerta Amber por la búsqueda de la jovencita, su mamá comenzó la búsqueda e investigación de su paradero.

Alerta Amber de Valeria, despareció el 3 de mayo en Morelia, se cree que viajó a Acapulco.

Cuenta que Valeria era una niña muy tranquila, siempre estaba en casa y no salía de fiestas; pero que se metía a jugar en el celular, ahí conoció a unos supuestos amigos, quienes se comunicaron con la madre para decirle que Valeria se había ido para Acapulco.

"Ella no salía ni nada, se metió a un juego, se metió a jugar con ellos, ahí conoció al muchacho que me pasó la información. El muchacho me informó, me mandó el ticket del boleto, se alcanza a ver que dice Acapulco, Guerrero, eso se lo informé a la fiscalía", contó la madre de Valeria.

Una madre sin apoyo de las fiscalías

La mamá de Valeria no han logrado hacer contacto con la Fiscalía de Guerrero, dice que en la FGE aquí en Morelia, solo le han informado que el caso está en Acapulco, pero nadie le ha brindado apoyo o información para que se logre una vinculación con las autoridades guerrerenses.

"Yo lo uno que supe es que mandaron el caso a Guerrero, cuando yo voy a la Fiscalía de Michoacán me dicen que no pueden hacer ya mucho, que sí están investigando, pero el caso está en Guerrero, que allá es donde se tiene que hacer la búsqueda", comentó la madre.

Con relación a las investigaciones emprendidas por la FGE, se sabe que la menor abordó un autobús en la Terminal de Autobuses de Morelia, con destino a Acapulco, y es toda la investigación que se ha llevado.

"La fiscalía me dijo que fueron a la central de Morelia, que vieron cuando subió al autobús, pero no me han dicho si llegó a Acapulco o no. No me dicen si subió sola o acompañada, solo que subió en el autobús", continúa relatando.

También apuntó que la FGE le dice que a pesar de que ya se solicitó se investigue si la menor se bajó del autobús en Acapulco, las autoridades en Guerrero simplemente no responden a la petición hecha desde Michoacán.

Te recomendamos leer: