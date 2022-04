¿Valiente o insensato? Hombre en Tamaulipas patea a cocodrilos y es atacado

Tampico.- Un hombre en aparente estado de ebriedad pecó de valiente al entrar al hábitat de los cocodrilos en Laguna del Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, donde molestó a los animales y casi es mordido en más de una ocasión.

Testigos reportados por "HoyTamaulipas" aseguraron que el sujeto se "quiso hacer el valiente" y saltó una valla de protección que separa a los reptiles de quienes se visitan la zona, mientras estaba dentro pateó a los animales en por los menos dos ocasiones.

Cada que lo hizo los cocodrilos intentaron morderlo, pero afortunadamente para él no lo lograron. La segunda ocasión que fue atacado dijo a los animales en voz alta y desafiante: "No me faltes el respeto, yo soy tun rey. Yo soy Cuauhtémoc Blanco".

Un video con duración menor a un minuto difundido por el medio de comunicación citado muestra el momento en que el hombre estuvo cerca de ser mordido por un par de lagartos con una valentía poco vista.

Leer más: ¡Adultos no encuentran su casilla! Así arranca consulta de revocación de mandato en Mérida, Yucatán

Las autoridades tanto estatales como municipales piden a la población no acercarse a los cocodrilos, que pueden superar hasta los dos metros de largo, también solicitan no intentar tomarse fotografías con ellos para evitar tragedias.