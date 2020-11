Van 25 personas muertas tras lluvias en Chiapas y Tabasco

Tabasco.- La cifra de fallecimientos tras el paso del huracán Eta y las lluvias provocadas por dos frentes fríos aumentó a 25 personas entre los estados de Chiapas y Tabasco, luego de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmara la muerte de tres personas más en Tabasco.

La mañana de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador junto al gobernador de Tabasco Adán Augusto compartieron un video de información sobre las labores que se realizan en el estado por la situación de las inundaciones, donde informó la muerte de cinco personas en la entidad.

"Hay que manejar la cultura del agua y evitar que haya desgracias. Que no haya ahogados. De acuerdo a lo que me informó en la mañana Adán, han perdido la vida cinco personas desgraciadamente. Todavía ayer, se volteó un cayuco con un señor grande y su nietecito, esto en Jalapa; y otro ahogado en Tenosique", detalló que se espera que ya no haya más muertes.

En Chiapas, los medios locales informaron que al menos 20 personas perdieron la vida, entre una docena de indígenas tzotziles. El presidente de México afirmó que las autoridades federales y estatales han respondido con eficacia ante la situación de desastre al sur.

Las autoridades de Chiapas informaron a EFE 37 mil 079 damnificados, 12 regiones dañadas, con 8 mil 33 familias damnificadas en 54 municipios con alrededor de 16 mil 77 viviendas con reporte de daño, de las que 4,010 están inhabitables y 255 colapsadas

"Desgracias humanas, pues relativamente pocas, se han salvado a mucha gente", reiteró el gobernador Adán Augusto López este domingo.

Andrés Manuel López Obrador arribó al estado de Tabasco este sábado 7 de noviembre, debido a las afectaciones severas de cerca de 80 mil damnificados por las inundaciones. Este domingo, el mandatario puntualizó que hasta la mañana se registraban 7 mil 278 personas en albergues, auxiliados por los planes de emergencia de la Sedena y de la Marina.

Además, pese a desaparecer hace un mes el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), López Obrador prometió que el Gobierno de México apoyará con recursos a los afectados "Yo nunca voy a dejar de apoyar a mis paisanos y a todos los mexicanos en desgracia, el Gobierno tiene que darle atención especial lo más lo necesita, y aunque ya no existe el Fonden", indicó.